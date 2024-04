Bắt cóc hai bé gái ở phố đi bộ để “quay video khiêu dâm”

Ngày 10/4, Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Huỳnh Nhật Vi (SN 2003; huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về tội “Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm”.



Theo cơ quan điều tra, Vi khai đưa hai bé gái 3 và 7 tuổi về nhà "để nuôi" nhưng có nhiều chứng cứ cho thấy mục đích của Vi là quay video mang tính chất khiêu dâm, gửi ra nước ngoài cho những kẻ ấu dâm.

Phạm Huỳnh Nhật Vi

Căn hộ tại chung cư Saigon Pearl , quận Bình Thạnh, do một người đàn ông nước ngoài vừa thuê cho Vi ở. Cảnh sát phát hiện nhiều video mang tính khiêu dâm, được đặt hàng từ nước ngoài tại căn hộ này.

Tối ngày 3/4, chị Nguyễn Thị Chi (27 tuổi) chở 4 con (từ 9 tháng đến 10 tuổi) bằng xe máy đến khu vực phố bộ Nguyễn Huệ, quận 1, bán bánh kẹo dạo. Chị để con gái lớn ẵm bé 9 tháng tuổi ngồi bán ở đường Đồng Khởi, còn bản thân giữ hai đứa còn lại.

Đến 19h, chị Chi nhờ người bán nước trông giúp hai con để đi công việc. Khi quay lại không thấy hai con nhỏ nên chị đã đến Công an phường Bến Nghé, quận 1 trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an quận 1 đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Bến Nghé khẩn trương xác minh thông tin ban đầu, tổ chức lực lượng truy tìm hai cháu bé. Tiếp đó, Công an TP HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ khác phối hợp với Công an quận 1 khẩn trương truy tìm tung tích hai cháu bé.

Trích xuất camera, cảnh sát phát hiện khoảng 20h30 ngày 3/4, có một đối tượng nữ đã lợi dụng lúc hai bé không có người trông coi, tiếp cận, dẫn dụ hai cháu đi theo mình qua nhiều tuyến đường từ quận 1 sang quận 8. Sau đó, đối tượng bắt taxi công nghệ, đưa hai cháu bé về chung cư Saigon Pearl (phường 22, quận Bình Thạnh).

Khẩn trương truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp Công an quận 1, Công an quận Bình Thạnh rà soát, phát hiện đối tượng Phạm Huỳnh Nhật Vi khi đang khống chế 2 cháu bé con chị Nguyễn Thị Chi tại căn hộ 10.05 tháp Ruby, Chung cư Saigon Pearl. Lực lượng phối hợp đã nhanh chóng khống chế đối tượng, giải cứu 2 cháu bé an toàn và trao trả cho mẹ ruột.

Theo lời khai của Vi, tối ngày 3/4, tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, Vi tiếp cận hai cháu cháu N.K.T.M (SN 2017) và cháu L. H.T.L (SN 2021) đang chơi tại đây.

Vi dùng đồ ăn, tiền bạc để dẫn dụ 2 cháu bé đi theo mình. Để tránh bị phát hiện, Vi sử dụng nhiều thủ đoạn để qua mắt lực lượng chức năng. Vi đón xe công nghệ, đưa các cháu bé về căn hộ của mình ở chung cư Saigon Pearl (phường 22, quận Bình Thạnh).

Vụ án đang được mở rộng điều tra…