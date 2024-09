Nhiều tỉnh, thành tiếp tục cho học sinh nghỉ học sau bão số 3 Yagi

Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình... tiếp tục cho toàn bộ học sinh các cấp nghỉ học để ứng phó khẩn cấp sau bão số 3 Yagi.

Sáng nay (ngày 8/9 lực lượng chức năng khẩn trương thu dọn cây xanh bị đổ gãy trên đường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội

Quảng Ninh: Học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học Quảng Ninh cho trẻ em, học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh nghỉ học ngày thứ Hai (ngày 09/09/2024). Tùy điều kiện cụ thể, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thành phố chủ động quyết định cho phép nghỉ thêm 1 - 2 ngày.

Bắc Ninh: Học sinh được nghỉ học thứ Hai (9/9) Học sinh Bắc Ninh sẽ được nghỉ học ngày thứ Hai (9/9) để nhà trường tập trung khắc phục các sự cố sau bão số 3. Ngay sau hội nghị trực tuyến của Chính phủ với 26 địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3 (bão Yagi), trưa ngày 8/9, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn đã chủ trì họp với các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm đánh giá tình hình thiệt hại và triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả sau bão. Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo là cho học sinh nghỉ học ngày thứ Hai (9/9) để tập trung khắc phục các sự cố sau bão. Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh yêu cầu ngành Giáo dục huy động lực lượng tại chỗ, cần thiết đề xuất bổ sung lực lượng quân sự, công an vào cuộc, nhanh chóng khắc phục các hư hỏng để các trường học trở lại dạy và học từ ngày 10/9.

Hải Phòng cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 9/9

Sở GD&ĐT Hải Phòng vừa yêu cầu thủ trưởng các đơn vị giáo dục trên địa bàn bằng các hình thức liên lạc phù hợp, thông báo học sinh toàn thành phố tiếp tục nghỉ học ngày 9/9 cho đến khi có thông báo mới. Lý do nghỉ học là để các trường tập trung khắc phục hậu quả sau bão; điều kiện an toàn giao thông, điện, nước, vệ sinh môi trường... chưa đảm bảo. Sở cũng yêu cầu các trường huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương dọn dẹp cảnh quan, khắc phục hậu quả sau bão và kiểm kê, thống kê thiệt hại do bão gây ra, báo cáo Sở.

Thủ trưởng các đơn vị giáo dục đề xuất sửa chữa cơ sở vật chất sau bão, ưu tiên sửa chữa trước các phòng học. Chủ động khắc phục thiệt hại về cơ sở vật chất theo thẩm quyền để tiếp tục dạy và học - đảm bảo quy trình, thủ tục đúng quy định.

Điện Biên cho học sinh nghỉ học từ 9 đến 10/9

Ngày 8/9, Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên có công văn hỏa tốc về việc cho học sinh nghỉ học để ứng phó bão số 3 và mưa lũ sau bão. Theo đó, Sở yêu cầu các địa phương cho trẻ em mầm non, học sinh, học viên trong các cơ sở giáo dục nghỉ học để ứng phó khẩn cấp bão số 3 và mưa lũ sau bão. Thời gian nghỉ học 2 ngày (từ 9 đến 10/9).

Cao Bằng cho học sinh nghỉ học 2 ngày (từ 9 - 10/9)

Công văn của Sở GD&ĐT tỉnh Cao Bằng gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT yêu cầu cho trẻ em mầm non, học sinh, học viên trong các cơ sở giáo dục nghỉ học để ứng phó khẩn cấp bão số 3 và mưa lũ sau bão.

Sơn La cho học sinh được nghỉ 2 ngày 9 và 10/9, sau đó tính tiếp

Tại Sơn La, toàn bộ học sinh các cấp cũng sẽ được nghỉ học sau bão số 3 trong 2 ngày 9 và 10/9.

Từ ngày 11/9, hiệu trưởng, giám đốc các cơ sở giáo dục căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương và kế hoạch khung thời gian năm học 2024 – 2025 chủ động cho học sinh trở lại học tập và có kế hoạch tổ chức dạy học bù theo quy định.