Nhiều nơi ở TP Lào Cai chìm trong biển nước do mưa lớn

Ngày 5/7, ông Lưu Minh Hải - Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Lào Cai cho hay, từ tối qua và sáng nay (5/7), trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn. Đặc biệt là địa bàn TP Lào Cai. Cụ thể, ông Hải cho biết, riêng lượng mưa đo tại TP. Lào Cai lúc 7h là 117mm, đo vào lúc 10h đã lên đến 143,8 mm. Nhiều tuyến phố xảy ra tình trạng ngập nặng, trong đó phường Bắc Cường (TP Lào Cai) ngập từ 60cm - 1m, có trên 1m. Hiện chưa có thống kê thiệt hại. Nhiều tuyến phố ngập nặng như: Đường Hoàng Quốc Việt, đường Trần Phú, đường Trần Hưng Đạo, đường Lê Thanh… Mưa lớn, nước dâng nhanh khiến nhiều gia đình không kịp đối phó đã bị thiệt hại về tài sản, hư hỏng nhà cửa, phương tiện… Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, đêm về sáng ngày 5/7, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao, địa bàn tỉnh có mưa, mưa rào và dông. Nhiệt độ đồng loạt giảm thấp, nắng nóng chấm dứt, vùng thấp tiết trời chuyển dịu mát, các vùng núi cao rét nhẹ. Tuy nhiên, lượng mưa tại các địa phương không đồng đều, một số nơi có mưa vừa, mưa to như xã Tả Củ Tỷ (Bắc Hà) 30,2mm; xã Nậm Chảy (Mường Khương) 30,6mm; phường Cốc Lếu (thành phố Lào Cai) trội hơn 32mm; xã Quang Kim (Bát Xát) mưa to 54,6mm; thị trấn Bát Xát 66,6mm. Phường Nam Cường (thành phố Lào Cai) có mưa rất to cục bộ lượng lên tới 117mm (tính từ 19h ngày 4/7 đến 7h ngày 5/7). Theo thống kê sơ bộ, do mưa quá to trong thời gian ngắn, nước mưa tiêu thoát không kịp, dâng cao và tràn vào nhiều hộ gia đình trong khu vực gây ngập từ 15-35cm. Đặc biệt, tuyến đường Lê Thanh (phường Bắc Cường), nước mưa ngập sâu từ 50-80cm, có điểm trên 80cm, gây nhiều thiệt hại về tài sản của người dân. Hiện các địa phương bị ảnh hưởng của mưa lớn đang thống kê mức độ thiệt hại. Dự báo ngày và đêm 5/7, rãnh áp thấp và vùng hội tụ gió trên cao vẫn tồn tại gây mưa, mưa rào và dông trên diện rộng, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sét đánh. Người dân các địa phương vùng núi cần đề phòng mưa lớn do điều kiện địa hình gây lũ quét, trượt lở đất đá. Các vùng trũng thấp trong toàn tỉnh, khu vực nội đô các thị trấn, thị xã và thành phố phòng ngừa ngập úng tiếp tục xảy ra.

