Nhâm Hoàng Khang: Từ “người hùng” phanh phui ngâm tiền từ thiện đến xộ khám

Mới đây, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã khởi tố, bắt tạm giam Nhâm Hoàng Khang (SN 1987, trú tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Nhâm Hoàng Khang bị tố cáo có hành vi buộc chủ nhân trang web cờ bạc sai phạm phải chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản cho mình. Sau nhiều lần bàn bạc, Khang đồng ý nhận 400 triệu đồng và tiền đã được chuyển. Tháng 7/2021, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác minh, làm rõ nội dung. Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã phát hiện Khang có hành vi đe dọa, cưỡng đoạt 400 triệu đồng của nạn nhân nên khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam. Ngoài ra, cơ quan Công an đang làm rõ các hành vi khác có liên quan đến đối tượng Khang. Khang đã lợi dụng sơ hở trong việc bảo quản, lưu giữ dữ liệu bảo mật thông tin của tổ chức, cá nhân, đột nhập lấy trộm thông tin. Hiện nhiều cá nhân đã lên tiếng tố cáo Khang về hành vi này. Nhâm Hoàng Khang sống và làm việc tại TPHCM, là một lập trình viên có tiếng với biệt danh “cậu IT”. Khang là người tiên phong tạo ra các phần mềm hỗ trợ trên thiết bị Iphone, Ipad và cũng là người đưa esim vào iPhone Lock. Dù là một IT có nhiều thành tựu đóng góp cho giới công nghệ thông tin của Việt Nam nhưng thời gian gần đây, Khang được biết đến liên quan ồn ào với nhiều nghệ sĩ làm từ thiện. Khang có những tuyên bố lấy được các sao kê tài khoản ngân hàng của các cá nhân. Thời điểm đáng chú ý, khi một nữ CEO có tiếng liên tục livestream "bóc phốt" nhiều nghệ sĩ có dấu hiệu không minh bạch khi kêu gọi tiền từ thiện. Nữ doanh nhân từng treo thưởng cho người nào có thể tìm ra được người đứng sau tài khoản “Vô Thường” thường xuyên bình luận công kích nữ doanh nhân. Nhâm Hoàng Khang đã nhanh chóng tìm ra danh tính thật của người này và nhận thưởng (người này nói chỉ lấy 500 triệu đồng, còn 500 triệu gửi lại để làm từ thiện). Tháng 5/2021, Khang cũng là người khiến cộng đồng mạng dấy lên nghi ngờ xung quanh việc ngâm 14 tỷ tiền kêu gọi từ thiện cho đồng bào miền Trung trong đợt lũ năm 2020 đối với nghệ sĩ Hoài Linh. Sau khi Khang và nữ doanh nhân tạo ồn ào xung quanh sự việc này, nghệ sĩ Hoài Linh cũng đã lên tiếng xin lỗi các nhà hảo tâm và bà con miền Trung, rồi nhanh chóng thực hiện việc giải ngân số tiền trên. Khang cũng là người gây ồn ào "bóc phốt" nhóm nghệ sĩ được cho “đối đầu” với bà Phương Hằng ở thời điểm đó. Tuy nhiên, sau đó, bất ngờ Nhâm Hoàng Khang và vị CEO nữ lên mạng đăng tải các thông tin không tốt về nhau, thậm chí không ít lần đấu tố nhau trên mạng xã hội. Hành vi cưỡng đoạt tài sản lên tới 400 triệu đồng hiện đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, kết luận. Nếu bị truy tố hành vi này, Nhâm Hoàng Khang sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 3, Điều 170 Bộ luật Hình sự năm 2015, có khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù giam. Nhâm Hoàng Khang từng đi tù 3 năm và chấp hành xong án phạt tại Trại giam Thủ Đức (tỉnh Bình Thuận) vào năm 2018. Được biết, thời điểm đó Nhâm Hoàng Khang bị bắt vì tội danh "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và bị Tòa án tuyên phạt 3 năm tù giam. Đáng chú ý, sau khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nhâm Hoàng Khang về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản", cơ quan công an đang mở rộng điều tra với người này trong nhiều vụ việc khác. >>> Mời độc giả xem thêm video Nhâm Hoàng Khang bị bắt vì sao?. Nguồn: Sức khỏe và Đời sống.

