“Cậu IT” Nhâm Hoàng Khang dính vòng lao lý, netizen xôn xao khắp MXH

Mới đây nhất, trên MXH xuất hiện thông tin "cậu IT" Nhâm Hoàng Khang đã bị bắt giữ về hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Vụ việc này đang được cư dân mạng quan tâm, bàn tán xôn xao. Nhâm Hoàng Khang khá nổi tiếng trong giới công nghệ. Khang được cư dân mạng gọi bằng cái tên "Cậu IT". Nhâm Hoàng Khang từng có thời gian làm việc cho bà Phương Hằng. Khang cũng là người đầu tiên phát hiện ra tin nhắn Hoài Linh chưa giải ngân 14 tỷ tiền từ thiện ủng hộ miền Trung. Theo thông tin được biết, "cậu IT" Nhâm Hoàng Khang nổi đình đám này là một coder – lập trình viên tài năng, đứng sau nhiều ứng dụng khá tiện ích cho người dùng, được giới công nghệ thông tin biết đến và công nhận khá nhiều. Nhâm Hoàng Khang đã kết hôn, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP HCM. Nhân vật này vừa qua "dậy sóng" MXH bởi những màn tố cáo bà Phương Hằng xoay quanh chuyện sao kê tiền từ thiện. Hiện tại thông tin Nhâm Hoàng Khang vướng vòng lao lý vẫn gây chú ý trên MXH. Gần đây, anh này liên quan việc ồn ào trên mạng xã hội, với những tuyên bố lấy được các sao kê tài khoản ngân hàng của các cá nhân, quỹ từ thiện. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Trang Trần 'trở mặt 180 độ', bất ngờ lên tiếng bênh vực con dâu nhà bà Nguyễn Phương Hằng - Nguồn: SaoStar

Mới đây nhất, trên MXH xuất hiện thông tin "cậu IT" Nhâm Hoàng Khang đã bị bắt giữ về hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Vụ việc này đang được cư dân mạng quan tâm, bàn tán xôn xao. Nhâm Hoàng Khang khá nổi tiếng trong giới công nghệ. Khang được cư dân mạng gọi bằng cái tên "Cậu IT". Nhâm Hoàng Khang từng có thời gian làm việc cho bà Phương Hằng. Khang cũng là người đầu tiên phát hiện ra tin nhắn Hoài Linh chưa giải ngân 14 tỷ tiền từ thiện ủng hộ miền Trung. Theo thông tin được biết, "cậu IT" Nhâm Hoàng Khang nổi đình đám này là một coder – lập trình viên tài năng, đứng sau nhiều ứng dụng khá tiện ích cho người dùng, được giới công nghệ thông tin biết đến và công nhận khá nhiều. Nhâm Hoàng Khang đã kết hôn, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP HCM. Nhân vật này vừa qua "dậy sóng" MXH bởi những màn tố cáo bà Phương Hằng xoay quanh chuyện sao kê tiền từ thiện. Hiện tại thông tin Nhâm Hoàng Khang vướng vòng lao lý vẫn gây chú ý trên MXH. Gần đây, anh này liên quan việc ồn ào trên mạng xã hội, với những tuyên bố lấy được các sao kê tài khoản ngân hàng của các cá nhân, quỹ từ thiện. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Trang Trần 'trở mặt 180 độ', bất ngờ lên tiếng bênh vực con dâu nhà bà Nguyễn Phương Hằng - Nguồn: SaoStar