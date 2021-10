Trước khi vướng vòng lao lý, "cậu IT" Nhâm Hoàng Khang dính phốt gì?

Thông tin Nhâm Hoàng Khang vướng vào vòng lao lý đã làm "dậy sóng" cộng đồng mạng, bởi thời gian qua nhân vật này đã khiến cõi mạng phải bàn tán xôn xao từ những màn tố cáo của mình. Gần nhất phải kể đến việc "cậu IT" công bố sao kê 280 tỉ đồng từ quỹ từ thiện của bà Phương Hằng."Cậu IT" Nhâm Hoàng Khang còn mạnh miệng khẳng định, tối đa 3 ngày sẽ công khai đầy đủ 1784 trang giấy sao kê của quỹ từ thiện Hằng "Hữu" từ ngân hàng và có đóng dấu đầy đủ, không thiếu một trang nào. Điều đáng nói trước đó Nhâm Hoàng Khang từng là "trợ thủ đắc lực" của bà Phương Hằng, nhưng ở thời điểm hiện tại phía Nhâm Hoàng Khang và bà Hằng đã xảy ra bất đồng và đấu tố nhau trên mạng xã hội. Không riêng gì bà Phương Hằng, Nhâm Hoàng Khang còn tìm ra bằng chứng cho thấy nghệ sĩ Hoài Linh chưa giải ngân tiền từ thiện. Sau đó, nghệ sĩ Hoài Linh xác nhận chưa giải ngân tiền từ thiện và xin lỗi mạnh thường quân, bà con miền Trung. Nhâm Hoàng Khang còn từng tìm ra người nhắn tin tống tiền nghệ sĩ Đức Hải. Nhâm Hoàng Khang tiết lộ anh đã tìm ra người mạo danh anh để tung tin tống tiền diễn viên Đức Hải. Người này còn cho rằng người thuê dịch vụ spam tin nhắn này có thể liên quan đến nghệ sĩ Đức Hải. Chưa hết, "cậu IT" nổi đình đám còn tố nhóm từ thiện của Giang Kim Cúc ở thời điểm nhóm này vướng lùm xùm ăn chặn tiền từ thiện nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhâm Hoàng Khang tiết lộ anh là người đầu tiên tố cáo về vấn đề làm từ thiện của nhóm Giang Kim Cúc vào ngày 23/8. Sự việc này hiện vẫn đang xôn xao bàn tán và chưa được xác minh làm rõ từ người trong cuộc. Ngoài những ồn ào trên, thời gian qua, Nhâm Hoàng Khang còn đưa ra các bằng chứng được cho là Thủy Tiên, Công Vinh thiếu minh bạch trong việc từ thiện. Là nhân vật gây xôn xao MXH bằng những màn đấu tố, đến thời điểm hiện tại vụ việc Nhâm Hoàng Khang bị bắt đang được dư luận đặc biệt quan tâm, theo dõi. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Trang Trần 'trở mặt 180 độ', bất ngờ lên tiếng bênh vực con dâu nhà bà Nguyễn Phương Hằng - Nguồn: SaoStar

