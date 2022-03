Nguyễn Phương Hằng và những vụ livestream đình đám

Mở màn cho nhiều tháng livestream gây sốc trên mạng xã hội là việc bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo, chiếm đoạt tiền của bà. Liên quan đến đơn tố cáo này, đầu năm 2022, VKSND TP HCM đã có kết luận Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đối với vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên (SN 1975) là có căn cứ, đúng pháp luật. Ngày 4/1/2022, bà Nguyễn Phương Hằng đã có đơn gửi đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị điều tra, xác minh làm rõ về việc kêu gọi quyên góp tiền từ thiện trong và ngoài nước nhưng chưa công khai, minh bạch đầy đủ việc giải ngân số tiền từ ông Đỗ Văn Bửu Điền. Trong đơn bà Hằng còn cung cấp 1 số tài liệu liên quan cho cơ quan CSĐT Bộ Công an. Trên cơ sở quy định của pháp luật, Bộ Công an đã chuyển đơn của bà Hằng cho Công an TP HCM xử lý theo thẩm quyền. Trước đó, trong những buổi livestream trên facebook cá nhân có lượt người theo dõi "khủng", bà Hằng nhiều lần nhắc đến tên Color Man - tức ông Đỗ Văn Bửu Điền. Bà Hằng còn đề nghị cơ quan công an vào cuộc xác minh toàn bộ vụ việc liên quan đến công ty này hoạt động từ thiện. Cuối tháng 10/2021, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sĩ Vy Oanh) đã đến Công an TP HCM nộp đơn đề nghị khởi tố vụ án đối với hành vi bà Nguyễn Phương Hằng dùng mạng xã hội để livestream đưa ra thông tin vô căn cứ, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự của cô. Trong đơn, ca sĩ Vy Oanh cho biết bà Nguyễn Phương Hằng đã có 7 buổi livestream, từ ngày 16/5 đến 9/10/2021, với nội dung làm nhục, thóa mạ cô bằng những ngôn từ có tính bôi nhọ, xúc phạm, như "đẻ thuê" được lặp lại 10 lần, "làm gái bao" lặp lại 2 lần, "làm bé" lặp lại 2 lần, "giật chồng" và "giựt chồng" lặp lại 3 lần, "zĩ zãng zơ záy" (dĩ vãng dơ dáy) lặp lại 9 lần… Trước đó, Công an TP HCM cũng đã chuyển đơn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tố cáo bà Phương Hằng sang Công an tỉnh Bình Dương để xem xét, giải quyết. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho rằng trong thời gian qua, bà Nguyễn Phương Hằng công khai chỉ trích, cáo buộc nhiều người lừa đảo, ăn chặn tiền từ thiện của dân với lời lẽ cay cú, đả kích khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan có thẩm quyền về những cáo buộc của bà. Trong đơn tố cáo, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng cho rằng bà Hằng đã chửi bới, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của anh bằng những lời lẽ thô tục, bạo lực và lăng mạ thậm tệ (cụ thể trong buổi livestream trong các ngày 8/8, 14/8, 24/8, 26/8 và 28/8/2021). Cùng thời điểm này, MC Trấn Thành cũng bất ngờ bị réo gọi. Bà Phương Hằng cho rằng Trấn Thành mập mờ trong chuyện từ thiện khi không trực tiếp thực hiện mà phải chuyển tiền và nhờ người này, người kia. Là một trong những người vướng vào lùm xùm này, Trấn Thành là người đầu tiên tung 1.000 trang sao kê từ thiện, làm rõ những vấn đề khiến nhiều người hiểu lầm. Trong livestream của mình, bà Phương Hằng cũng có nhắc đến nghệ sĩ hài Việt Hương. Trong khi nữ nghệ sĩ từng tuyên bố làm từ thiện bằng tiền cá nhân, không quyên góp thì nữ Tổng giám đốc Đại Nam cho rằng Việt Hương được sự hỗ trợ, cho tiền từ một số nhà hảo tâm giấu tên. Nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP HCM, cho biết có gởi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, VKSND tỉnh Bình Dương tố giác bà Nguyễn Phương Hằng vì đã có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của cá nhân ông. Nhà báo Nguyễn Đức Hiển cho rằng sự việc bắt đầu từ khi ông trả lời phỏng vấn báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) về các phát ngôn thiếu chuẩn mực của bà Nguyễn Phương Hằng trên các nền tảng mạng xã hội, được phát trên chương trình thời sự chiều 11/6/2021 và được đăng tải trên VOV sau đó. Bà Nguyễn Phương Hằng tổ chức cuộc đua chó, ngựa tại Công ty Đại Nam đã dùng tên nhà báo Đức Hiển, nhà báo Hàn Ni...để đặt tên cho chó, ngựa. Vào đầu tháng 6/2021, bà Phương Hằng thẳng thừng gọi ca sĩ Phi Nhung là "Phi Phi" và cho rằng, cô ca sĩ là người đứng sau "kích hoạt" đội ngũ đánh sập các trang mạng, hội nhóm của bà Hằng để bảo vệ Hoài Linh. Ngoài ra, bà còn kể ra loạt quá khứ của nữ ca sĩ này. Vào giữa tháng 9, trong lúc ca sĩ Phi Nhung điều trị COVID-19, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip được cho là phát ngôn của bà Phương Hằng đã sử dụng nhiều từ ngữ nặng nề đối với nữ ca sĩ. Sau khi ca sĩ Phi Nhung qua đời vì COVID-19, bà Phương Hằng có phát ngôn gây tranh cãi, yêu cầu quản lý cố ca sĩ trả tiền cho ca sĩ Hồ Văn Cường. Thậm chí, nữ đại gia còn hứa tặng cho con nuôi Phi Nhung số tiền 500 triệu với điều kiện: "Chỉ cần quản lý Phi Nhung trả lời một câu rằng "tôi không liên quan tới Hồ Văn Cường" - một câu thôi, lập tức tôi cho Hồ Văn Cường 500 triệu liền. Tôi sẽ thay Phi Nhung, trả món nợ ân tình này cho Hồ Văn Cường". Bà Hằng đã gọi tên NSƯT Hoài Linh vì cho rằng nam danh hài và ông Yên có mối quan hệ tương đối thân thiết. Không chỉ vậy, nữ doanh nhân còn tố NSƯT Hoài Linh lợi dụng nhà thờ Tổ để tổ chức các buổi mê tín dị đoan. Đỉnh điểm, tháng 5/2021, bà Hằng tố Hoài Linh "ngâm" tiền từ thiện. Nam danh hài ngay sau đó đã làm clip dài nói rõ nguyên do chậm trễ và thực hiện giải ngân số tiền 15,2 tỷ đồng trong 6 ngày. Vốn là người kín tiếng về đời tư nên trước những sóng gió đang bủa vây, nam danh hài luôn chọn cách im lặng nhưng sự việc của nghệ sĩ Hoài Linh tiếp tục trở thành "ngòi nổ" sau hàng loạt những buổi livestream tố cáo của bà Hằng. Kể từ sau livestream về việc Hoài Linh "ngâm" hơn 14 tỷ đồng tiền từ thiện, nhiều cái tên khác cũng được bà Phương Hằng gọi tên. Đầu tiên là vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh khi cặp đôi này được bà Phương Hằng nhắc tới nhiều nhất qua các buổi phát sóng trực tiếp, cho rằng cặp đôi ăn chặn tiền từ thiện, thậm chí còn chắc nịch con số trong tài khoản của Thủy Tiên cao gấp đôi số tiền mà cô công bố trước đó. >>> Xem thêm video: Bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng. Nguồn: Người lao động.

