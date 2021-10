Nguyên nhân vụ thảm sát bố mẹ và gái ở Bắc Giang

Liên quan tới vụ thảm sát bố mẹ và em gái ở Bắc Giang, ngày 25/10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đang tạm giữ Trần Văn Hiếu (47 tuổi, trú tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về tội "Giết người". Bước đầu tại cơ quan Công an, Hiếu đã thừa nhận hành vi phạm tội. Nói về nguyên nhân gây án, đối tượng cho rằng, trong thời gian chấp hành bản án 6 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích" khi chém trọng thương vợ mình, Hiếu đã bị cả gia đình hắt hủi, không ai đến thăm, chu cấp tiền sinh hoạt. Chính vì vậy, sau khi mãn hạn tù, trở về quê nhà Bắc Giang ngày 13/10, Hiếu luôn tìm cách gây sự với người thân. Trần Văn Hiếu đã dùng dao xuống tay sát hại bố mẹ đẻ và em gái một cách tàn độc. Quá trình chạy trốn, Hiếu đi qua nhiều tỉnh thành như: Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình. Nhằm đánh lạc hướng cơ quan Công an, nghi phạm quay xe chạy tới Lào Cai thì bị bắt. Toàn bộ quá trình di chuyển của nghi phạm gần như được hệ thống camera giao thông ghi lại. Sau khi bị bắt giữ, Hiếu tỏ ra vô cùng bình thản, không hề tỏ chút ăn năn hối hận. Trước đó, sáng 22/10, tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh (Lạng Giang, Bắc Giang) Trần Văn Hiếu (SN 1974, trú tại địa chỉ trên) đã ra tay sát hại bố mẹ và em gái. Danh tính 3 nạn nhân được làm rõ gồm ông Trần Đình Luật (bố Hiếu), bà Bùi Thị Thoa (mẹ Hiếu) và chị Trần Thị Thảo (em gái Hiếu). Thời điểm xảy ra vụ thảm sát, cậu con trai 8 tuổi của Hiếu vừa đi học về tới nhà nên chứng kiến toàn bộ sự việc. Gây án xong, Hiếu bỏ trốn bằng xe máy Honda Dream biển kiểm soát 98H5-2868. Ông Đỗ Đức Dậu (Trưởng thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh) cho biết, khi tới nơi, mọi người phát hiện bà Thoa nằm tử vong sau cánh cổng, cách vài chục mét là thi thể ông Luật nằm giữa sân. Trong khi chị Trần Thị Thảo không thấy đâu. Nghĩ rằng chị Thảo vẫn còn sống, mọi người tỏa ra đi tìm nhưng không thấy. Chỉ tới khi cơ quan Công an xuất hiện, khám nghiệm hiện trường thì mới phát hiện ra thi thể chị Thảo nằm ở sân, bị vùi lấp bởi đống lá, cành cây. Được biết, vợ chồng ông Luật là người hiền lành, sống rất tình cảm với hàng xóm, láng giềng. Trần Văn Hiếu là con cả trong nhà có tới 6 anh chị em. Sau khi học hết cấp 3, Hiếu từng có thời gian đi nghĩa vụ quân sự. Sau khi trở về, đối tượng lấy vợ rồi chuyển lên Lạng Sơn để sinh sống, lập nghiệp. Vợ chồng Hiếu có 2 người con. Năm 2015, Hiếu dùng dao chém vợ và phải đi tù về tội "Cố ý gây thương tích". Chính vì lý do đó, vợ chồng Hiếu đã ly hôn. Vì thương cháu, vợ chồng ông Luật đón một đứa về nuôi dưỡng, chăm sóc. Sau khi ra tù ngày 13/10/2021, Hiếu về Bắc Giang để ở cùng bố mẹ, em gái và cậu con trai nhỏ. Điều đáng nói, từ khi trở về địa phương, Hiếu chỉ ở trong phòng, không đi đâu và gặp gỡ, giao tiếp với ai. Chính vì vậy, thậm chí nhiều người dân địa phương còn không biết tới sự xuất hiện của Hiếu tại nhà bố mẹ đẻ. Hiện vụ thảm sát bố mẹ và gái ở Bắc Giang đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Kế hoạch giết bạn đoạt vợ tàn độc. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

