Nguyên nhân ẩu đả tại Công ty Alibaba là từ một lô đất

Ngày 23/7, Công an quận Thủ Đức, TP HCM đã có những kết quả điều tra ban đầu vụ ẩu đả tại công ty Alibaba, một người nhập viện cấp cứu.

Theo điều tra, khoảng 15h ngày 22/7, anh T.T.P (43 tuổi, ở Hà Nội) cùng với vợ tới trụ sở công ty cổ phần địa ốc Alibaba, số 120-122 đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

Trước đó, khoảng tháng 8/2018 anh P. và vợ có mua 1 lô đất của dự án công ty này ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Do mới đây, lô đất này bị chính quyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cưỡng chế do vi phạm, gia đình anh P. mất quyền lợi nên tìm tới để hỏi rõ về vụ việc.

Khi anh P. đến nơi thì bị bảo vệ ngăn cản không cho vào trong công ty. Anh P. bức xúc yêu cầu được vào nói chuyện với lãnh đạo công ty này thì xảy ra xô xát.

Một nam thanh niên và nhóm người mặc đồng phục bảo vệ Công ty Alibaba ập vào đánh, khống chế anh P.

Vụ xô xát khiến nạn nhân bị thương nặng, được mọi người chở đến Bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu.

Công an có mặt khám nghiệm lấy lời khai điều tra làm rõ vụ việc. Bước đầu công an xác định nguyên nhân người đàn ông bị người công ty Alibaba đánh nhập viện tại trụ sở là do mâu thuẫn trong chuyện mua bán đất đai.

Trong chiều 23/7, trao đổi với PV Tuổi Trẻ Online, đại diện Công ty Alibaba xác nhận có sự việc xô xát xảy ra tại trụ sở công ty này ở phường Hiệp Bình Chánh (Q.Thủ Đức) vào chiều 22/7.



Theo thông tin Công ty Alibaba cung cấp, công ty đã bàn giao đất cho vợ chồng anh P. vào tháng 5.2019.

Theo thỏa thuận của hai bên, còn 29 ngày nữa (kể từ ngày 23/7) mới đến hạn công ty hoàn tiền gốc và lãi cho vợ chồng P..

Ngày 22/7, dự án này bị chính quyền cưỡng chế nên vợ chồng ông P. đến trụ sở Công ty Alibaba yêu cầu được lấy lại tiền ngay.