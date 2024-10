Ngụy trang 9,3 kg ma tuý trong 16 kiện hàng sữa hộp

Ngày 31/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa chủ trì, phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) triệt xóa đường dây vận chuyển ma túy từ Châu Âu về Việt Nam qua đường hàng không với số lượng ma túy lớn.

Nguyễn Văn Ba và tang vật tại cơ quan công an.