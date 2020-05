Người phụ nữ giết chồng hờ khai do bị ép quan hệ tình dục

(Kiến Thức) - Bước đầu điều tra, công an xác định vụ việc do mâu thuẫn về tình cảm, bị ép buộc quan hệ tình dục ngoài ý muốn nên người phụ nữ đã giết chết chồng hờ rồi bỏ trốn về miền Tây.

Ngày 22/5, Công an quận Thủ Đức, TP HCM đang giữ hình sự Trần Thị Hồng Nga (SN 1967, ngụ thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là ông Nguyễn Minh Phụng (SN 1982, ngụ tỉnh Trà Vinh, trú quận Thủ Đức).

Đối tượng Nga.

Tại cơ quan công an, Nga khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Nga có 1 đời chồng ở ở thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Cả 2 không có con nên đi xin con về nuôi.

Sau 1 thời gian, Nga bỏ chồng rồi lên TPHCM sinh sống.

Vừa lên tới TP HCM, Nga không có tiền lại không có việc nên quan hệ với nhiều người đàn ông. Trong số những người này có ông Phụng. Được 1 thời gian, ông Phụng và Nga nảy sinh tình cảm nam nữ nên Nga dọn về sống chung ở phòng trọ của ông Phụng tại đường 20, KP.3, phường Bình Chiều, quận Thủ Đức.

Thời gian này, cả 2 làm thuê làm mướn ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Quá trình sinh sống, Nga thấy ông Phụng nghiện rượu nên sức khoẻ yếu nên công việc không đều đặn dẫn tới Nga chán nản, nhạt phai tình cảm với ông.

Khoảng 21h ngày 17/5, ông Phụng đi làm về căn phòng trọ và leo lên gác lửng. Sau đó, Nga đi lên thì thấy ông Phụng trần truồng và đòi quan hệ tình dục.

Nga không chịu nên cả 2 cự cãi. Bực tức, Nga chụp lấy cây gỗ đánh nhiều phát vào đầu ông Phụng khiến ông này nằm bất động.

Nga kiểm tra thì thấy chồng hờ đã tử vong nên vội lấy đồ đạc bỏ vào ba lô rồi bắt xe về thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè lẩn trốn.

Riêng về ông Phụng sáng hôm sau người dân phát hiện tử vong trên gác không mặc quần áo nên báo công an.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng. Qua khám nghiệm, công an xác định ông Phụng tử vong do bị chấn thương sọ não có tác động từ vật cứng vào vùng đầu nghi vấn bị đánh chết. Từ lúc ông Phụng tử vong, Nga cũng biến mất không có 1 dấu vết gì.

Công an tìm tới nơi làm việc của Nga ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức thì được biết Nga đã nghỉ việc đi đâu không ai rõ.

Do lo sợ ông an lần theo dấu vết của mình, Nga xin tiền chồng cũ, dự tính bắt xe tiếp tục bỏ trốn nhằm trốn.

Khoảng 17h ngày 19/5, Nga lấy đồ đạc mang ba lô ra bến xe thị trấn Cái Bè bắt xe thì bị trinh sát phát hiện bắt giữ di lý về TPHCM.