Người nghiện nhảy lầu: Bao vụ nóng tại Cơ sở cai nghiện Tiền Giang?

Ngày 7/9, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, cho biết đang tiến hành xác minh điều tra làm rõ về cái chết của Phan Minh Tín, 22 tuổi, quê ở xã Long Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Tín là người nghiện nhảy lầu chết khi đang chấp hành quyết định cai nghiện ma túy bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang trong thời gian 18 tháng (tính từ ngày 20/3). Khoảng 8h ngày 4/9, Tín bất ngờ nhảy từ tầng 1 của Khu 2 - Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang (xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành) xuống đất dẫn đến bị thương rất nặng và được đưa đến Bệnh viện đa khoa Trung tâm Tiền Giang để cấp cứu; đến khoảng 20h cùng ngày Tín đã tử vong. 3 nghi phạm cưỡng đoạt tài sản khi đang cai nghiện ma túy: Ngày 7/7, đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết Công an huyện Châu Thành có báo cáo về việc 3 nghi phạm có hành vi cưỡng đoạt tài sản đối với những người đang cai nghiện ma túy bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang. 3 nghi phạm bị tạm giữ gồm: Nguyễn Thanh Phong (biệt danh Tư Gà Điều), Nguyễn Văn Lâm (biệt danh Sáu Hô), Nguyễn Văn Thông (biệt danh Lép Rồng, cùng ngụ TP.Mỹ Tho). 3 nghi phạm này đang trong thời gian chấp hành cai nghiện ma túy bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang theo các quyết định của tòa án. Học viên cơ sở cai nghiện ma túy đánh nhau, 12 người bị thương: Ngày 7/6, các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đang điều tra vụ đánh nhau giữa hàng trăm học viên của cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang và truy bắt các học viên bỏ trốn. Khoảng 13h40 ngày 6/6, toàn bộ học viên khu A của cơ sở này được phân công lao động trị liệu tại khu vực cổng chính, bị các học viên khu B rủ nhau đến đánh. Học viên khu B phá hàng rào kẽm gai, lấy tất cả vật dụng sẵn có tại khu vực cổng chính ném học viên khu A bên ngoài. Sau đó, số học viên khu B phá cổng chính tràn ra ngoài để đánh nhau với học viên khu A. Công an tỉnh Tiền Giang, Công an huyện Châu Thành đã phối hợp cùng ngành chức năng đến giải quyết. Vụ việc khiến 12 học viên bị thương phải nhập viện điều trị, trong đó có 3 học viên bị gãy tay. Số học viên bỏ trốn là 17 người. Hơn 30 học viên cơ sở cai nghiện ma túy lại bỏ trốn ở Tiền Giang: Khoảng 10h30 ngày 6/2, lợi dụng giờ chuyển cơm từ khu C đến khu B, nhóm học viên tại cơ sở nghiện ma túy thuộc xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành bất ngờ xô ngã nhân viên chuyển cơm và trực cổng rồi la hét, tràn ra khỏi cổng trại. Lực lượng bảo vệ đã cố can ngăn nhưng không được. Nhóm học viên này đã bỏ trốn theo đường dân sinh cạnh công trình đang thi công mở rộng về hướng huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Qua kiểm tra của cơ quan chức năng, có 31 học viên của cơ sở cai nghiện bỏ trốn, trong đó có 26 học viên trong tỉnh Tiền Giang và 5 học viên ở ngoài tỉnh như Long An, Cần Thơ, Cà Mau... Hàng trăm học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện: Ngày 20/11/2019, Công an tỉnh Tiền Giang phải huy động hàng trăm cảnh sát hình sự, cơ động và công an huyện Châu Thành đến hiện trường dọc Quốc lộ 1 để truy bắt 119 học viên cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang bỏ trốn. Một số học viên lấy xe máy của người dân hai bên đường để trốn chạy, số khác chạy bộ lên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Học viên xô xát với nhân viên cấp dưỡng rồi trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy: Ngày 11/8/2018, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, tại cơ sở cai nghiện ma túy (Sở LĐTBXH tỉnh Tiền Giang) có trụ sở tại xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, hàng chục học viên đang cai nghiện ma túy đã xô xát với nhân viên cấp dưỡng. Sau đó, nhiều học viên khác hùa theo, xé tường rào vượt trại và trốn ra ngoài. Công an tỉnh Tiền Giang đã tích cực phối hợp với Công an huyện Châu Thành tiếp truy tìm, vận động các đối tượng trốn ra ngoài còn lại trở lại cơ sở cai nghiện. Hiện tất cả các học viên đã quay trở lại cơ sở. Được biết, cơ sở cai nghiện ma túy kể trên hiện đang quản lý, điều trị bệnh và dạy nghề cho hơn 650 học viên. >>> Xem thêm video: Nguyên nhân học viên trốn cơ sở cai nghiện. Nguồn: VTC1.

