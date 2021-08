Người dân TP HCM bất ngờ vì mưa đá xuất hiện nhiều nơi

Khoảng 18h30 tối ngày 22/8, tại thành phố Thủ Đức (TP HCM) xuất hiện mưa đá. Nhiều người dân bất ngờ trước hiện tượng thời tiết này bởi lâu rồi mới xuất hiện một cơn mưa đá bất thường. Nhiều người dân đã chia sẻ hình ảnh mưa đá lên mạng xã hội. Người dân phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức cho biết, họ bất ngờ nghe thấy tiếng rơi lộp độp khi chạy ra thì mới biết đó là mưa đá. Nhưng hạt mưa đá có kích thước khác nhau. To nhất bằng 2 đầu ngón tay. Hiện tượng này chỉ kéo dài vài phút rồi lại trở về mưa thường. Chiều tối 22/8, TP.HCM có mưa dông diện rộng, lượng mưa trung bình 30-60 mm. Nhiệt độ dao động 27-30 độ C. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, ảnh vệ tinh và radar thời tiết lúc 18h cho thấy mây đối lưu phát triển ở huyện Nhà Bè, Cần Giờ. Vùng mây tiếp tục phát triển mạnh và lan rộng, gây mưa lớn ở khu vực quận 7, 12, Gò Vấp, Bình Thạnh, TP Thủ Đức, các quận trung tâm 1, 3, 5,.... Trao đổi với báo chí, ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ nhận định đây là cơn mưa đá bất thường ở TP.HCM vì mưa đá hiếm xảy ra ở thời điểm này. Các cơn mưa đá thường xuất hiện vào đầu và khi kết thúc mùa mưa. Chuyên gia này cho biết, mấy ngày nay áp cao cận nhiệt đới ở biển Đông lấn tây đẩy ẩm ở ngoài biển vào, tạo ra nhiễu động gió đông. Bản chất của áp cao cận nhiệt đới tạo ra nhiệt độ cao. Khi có nhiễu động, không khí có sự xáo trộn lớn sẽ hình thành mưa đá. Chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan trao đổi với Zing cho biết trong cơn mưa đã xuất hiện mưa đá. Hiện tượng này không quá hiếm khi xuất hiện ở Nam Bộ. Những năm gần đây vẫn xuất hiện mưa đá nhưng hạt không lớn, kích thước khoảng 1-1,5 cm. Chuyên gia lý giải 2 nguyên nhân xuất hiện mưa đá: Một là do mây đối lưu phát triển mạnh, hai là tuần vừa qua, Nam Bộ chủ yếu ngày nắng oi, mưa muộn, gây ra hiện tượng mây đối lưu nhiệt. Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Nam bộ cho biết, qua theo dõi trên ảnh radar thời tiết cho thấy, mây dông đang phát triển ở khu vực phía bắc TPHCM và gây mưa rào tại huyện Củ Chi. Đơn vị cảnh báo trong khoảng 3 giờ tới, các vùng mây dông sẽ tiếp tục phát triển và gây mưa rào kèm dông tại các khu vực phía bắc của TPHCM. Đồng thời có khả năng mở rộng, lan sang các khu vực lân cận khác, có nơi mưa vừa. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Một trong những clip mưa đá được người dân chia sẻ lên mạng xã hội.

Khoảng 18h30 tối ngày 22/8, tại thành phố Thủ Đức (TP HCM) xuất hiện mưa đá. Nhiều người dân bất ngờ trước hiện tượng thời tiết này bởi lâu rồi mới xuất hiện một cơn mưa đá bất thường. Nhiều người dân đã chia sẻ hình ảnh mưa đá lên mạng xã hội. Người dân phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức cho biết, họ bất ngờ nghe thấy tiếng rơi lộp độp khi chạy ra thì mới biết đó là mưa đá. Nhưng hạt mưa đá có kích thước khác nhau. To nhất bằng 2 đầu ngón tay. Hiện tượng này chỉ kéo dài vài phút rồi lại trở về mưa thường. Chiều tối 22/8, TP.HCM có mưa dông diện rộng, lượng mưa trung bình 30-60 mm. Nhiệt độ dao động 27-30 độ C. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, ảnh vệ tinh và radar thời tiết lúc 18h cho thấy mây đối lưu phát triển ở huyện Nhà Bè, Cần Giờ. Vùng mây tiếp tục phát triển mạnh và lan rộng, gây mưa lớn ở khu vực quận 7, 12, Gò Vấp, Bình Thạnh, TP Thủ Đức, các quận trung tâm 1, 3, 5,.... Trao đổi với báo chí, ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ nhận định đây là cơn mưa đá bất thường ở TP.HCM vì mưa đá hiếm xảy ra ở thời điểm này. Các cơn mưa đá thường xuất hiện vào đầu và khi kết thúc mùa mưa. Chuyên gia này cho biết, mấy ngày nay áp cao cận nhiệt đới ở biển Đông lấn tây đẩy ẩm ở ngoài biển vào, tạo ra nhiễu động gió đông. Bản chất của áp cao cận nhiệt đới tạo ra nhiệt độ cao. Khi có nhiễu động, không khí có sự xáo trộn lớn sẽ hình thành mưa đá. Chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan trao đổi với Zing cho biết trong cơn mưa đã xuất hiện mưa đá. Hiện tượng này không quá hiếm khi xuất hiện ở Nam Bộ. Những năm gần đây vẫn xuất hiện mưa đá nhưng hạt không lớn, kích thước khoảng 1-1,5 cm. Chuyên gia lý giải 2 nguyên nhân xuất hiện mưa đá: Một là do mây đối lưu phát triển mạnh, hai là tuần vừa qua, Nam Bộ chủ yếu ngày nắng oi, mưa muộn, gây ra hiện tượng mây đối lưu nhiệt. Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Nam bộ cho biết, qua theo dõi trên ảnh radar thời tiết cho thấy, mây dông đang phát triển ở khu vực phía bắc TPHCM và gây mưa rào tại huyện Củ Chi. Đơn vị cảnh báo trong khoảng 3 giờ tới, các vùng mây dông sẽ tiếp tục phát triển và gây mưa rào kèm dông tại các khu vực phía bắc của TPHCM. Đồng thời có khả năng mở rộng, lan sang các khu vực lân cận khác, có nơi mưa vừa. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Một trong những clip mưa đá được người dân chia sẻ lên mạng xã hội.