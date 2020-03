Lai Châu bị phủ trắng mưa đá nhìn như châu Âu

Trưa 3/3, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Phàn A Long – Chủ tịch xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu cho biết trên địa bàn vừa xảy ra trận mưa đá lớn. “Khoảng 9h sáng nay thì bắt đầu mưa nhỏ sau đó xuất hiện mưa đá, trận mưa kéo dài khoảng 30 phút. Mưa đá không kèm theo gió, tuy nhiên do viên đá to nên những ngôi nhà lợp mái bằng ngói, fibro xi măng bị hư hỏng nặng, còn hoa màu thì chưa thống kê được thiệt hại bao nhiêu”, ông Long nói.Mưa đá hạt to gây ảnh hưởng thiệt hại lớn cho người dân trên địa bàn xã Dào San. Theo một chủ vườn Dâu Tây tại xã Dào San chia sẻ: "Vườn Dâu Tây mới bắt đầu thu hoạch quả, trận mưa này đã làm hỏng hết cả vườn Dâu Tây ước tính thiệt hại khoảng 50 đến 60 triệu đồng". Hình ảnh các hạt mưa đá dày đặc phủ trắng cả tuyến đường. Trận mưa đá bất ngờ khiến nhiều người phải vào trong nhà để trú. Lấp hạt đá tụ lại trên đường dày khoảng vài cm. Hạt mưa đá phủ trắng sân. Hiện chính quyền xã Dào San đang thống tài sản thiệt hại do trận mưa đá gây ra. Cận cảnh trận mưa đá kinh hoàng tại Lai Châu

Trưa 3/3, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Phàn A Long – Chủ tịch xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu cho biết trên địa bàn vừa xảy ra trận mưa đá lớn. “Khoảng 9h sáng nay thì bắt đầu mưa nhỏ sau đó xuất hiện mưa đá, trận mưa kéo dài khoảng 30 phút. Mưa đá không kèm theo gió, tuy nhiên do viên đá to nên những ngôi nhà lợp mái bằng ngói, fibro xi măng bị hư hỏng nặng, còn hoa màu thì chưa thống kê được thiệt hại bao nhiêu”, ông Long nói. Mưa đá hạt to gây ảnh hưởng thiệt hại lớn cho người dân trên địa bàn xã Dào San. Theo một chủ vườn Dâu Tây tại xã Dào San chia sẻ: "Vườn Dâu Tây mới bắt đầu thu hoạch quả, trận mưa này đã làm hỏng hết cả vườn Dâu Tây ước tính thiệt hại khoảng 50 đến 60 triệu đồng". Hình ảnh các hạt mưa đá dày đặc phủ trắng cả tuyến đường. Trận mưa đá bất ngờ khiến nhiều người phải vào trong nhà để trú. Lấp hạt đá tụ lại trên đường dày khoảng vài cm. Hạt mưa đá phủ trắng sân. Hiện chính quyền xã Dào San đang thống tài sản thiệt hại do trận mưa đá gây ra. Cận cảnh trận mưa đá kinh hoàng tại Lai Châu