Người dân phất cờ, livestream khi Bệnh viện Việt Đức được gỡ phong toả

Đúng 0h sáng nay (18/10), Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đã chính thức được gỡ bỏ phong toả cách ly do COVID-19. Nhân viên, bác sĩ trong Bệnh viện Việt Đức háo hức được trở về nhà sau 18 ngày thực hiện cách ly tại chỗ. Trước đó, ngày 1/10 Bệnh viện Việt Đức phát hiện chùm ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 do một người đến khám tại Viện. Ngay lập tức UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã phong toả toàn bộ Bệnh viện Việt Đức và các tuyến phố xung quanh để tiến hành truy vết. Cho đến trước thời điểm gỡ bỏ phong toả, bên trong Bệnh viện Việt Đức có 2.084 người gồm bệnh nhân, người nhà, bác sĩ, y tá và nhân viên của viện. Sau 18 ngày thực hiện cách ly y tế, những nhân viên, bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức đã được trở về với gia đình. Theo báo cáo của Bệnh viện Việt Đức, đến ngày 14/10, ngoài đơn vị cách ly B5 thì toàn bộ Bệnh viện không phát hiện ca dương tính nào khác. Rất nhiều người đã tới cổng Bệnh viện Việt Đức để chờ đón người thân sau 18 ngày cách ly. Lực lượng chức năng tiến hành thu dọn hàng rào phong toả. Ông Phạm Tuấn Long - Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cũng đã ký quyết định gỡ bỏ phong toả tạm thời tại địa bàn dân cư phường Hàng Trống kể từ 0h ngày 18/10. Người dân các tuyến phố Phủ Doãn, Chân Cầm, Ngõ Huyện vui mừng sau khi được gỡ bỏ phong toả. UBND quận Hoàn Kiếm vẫn yêu cầu người dân tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ, thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật. Mặc dù là giữa đêm nhưng những người dân này không giữ được cảm xúc đã đổ ra đường vui mừng chiến thắng dịch bệnh. Nhiều người chụp ảnh, livestream ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này. Theo thông báo của Bộ Y tế, kể từ ngày 18/10, Bệnh viện Việt Đức sẽ mở cửa trở lại, các hoạt động khám chữa bệnh sẽ diễn ra bình thường. Video: Bệnh viện Việt Đức được gỡ phong toả.

