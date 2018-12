Người đàn ông chết lõa thể trong căn nhà 3 tầng

Công an có mặt ở hiện trường. Ảnh: CHÍ PHƯỚC

Ngày 30-11, Công an TX.Dĩ An phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Đ.H.M. (30 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) được phát hiện ở căn nhà 3 tầng tại khu vực.



Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, người thân của ông M. liên lạc với ông này nhiều lần không được nên đã tìm tới nhà ông ở đường ĐT 743A, phường Bình Thắng, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương để tìm.

Khi vừa tới nơi, người thân phát hiện cánh cửa nhà bị khoá trái. Nghi ngờ, mọi người trèo tường vào bên trong để kiểm tra. Mọi người kiểm tra tầng 2 thì phát hiện ông M. đã chết lõa thể trên nệm ở tầng 2 của căn nhà. Sự việc được báo cho công an.

Công an có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra làm rõ. Qua khám nghiệm nạn nhân chết trong tình trạng lõa thể, thi thể nằm trên tấm nệm và đang phân hủy mạnh.

Người thân cho biết, ông M. đã có vợ và con, căn nhà nơi phát hiện thi thể được mua cách đây chừng vài tháng. Ông M. ở nhà này, còn vợ con của ông M. ở địa phương khác. Cách đây khoảng 5 ngày mọi người mất liên lạc với ông.

Chiều cùng ngày, hiện trường mới được lực lượng khám nghiệm xong.