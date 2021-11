Người dân Hà Nội co ro đón đợt lạnh mạnh nhất từ đầu mùa

Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ chuyển rét kèm mưa dông. Nhiệt độ giảm xuống ngưỡng thấp nhất 15-18 độ C, giảm 8-10 độ C so với những ngày trước đó. Vùng núi phía bắc được dự báo mức nhiệt thấp nhất 12-15 độ C, ngưỡng rét đậm. Đây là đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất kể từ đầu mùa và gây ra rét trên diện rộng.

Theo ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, sáng 8/11 tại Hà Nội, không khí lạnh về sau nhiều ngày nắng ấm khiến người dân co ro trong cái lạnh.

Một thợ cắt tóc phải dùng ô để chắn gió lạnh cho khách hàng ngồi. Cũng theo ghi nhận, những người cao tuổi ra đường đều phải mặc nhiều lớp áo ấm. Ngoài các đồ giữ ấm, khẩu trang phòng dịch là điều không thể thiếu đối với người dân Hà Nội ở mọi thời điểm. Do thời tiết Hà Nội hôm nay một số khu vực có mưa nên người dân phải mặc thêm áo mưa khi đi làm. Đây là đợt lạnh thứ 2 từ đầu năm nay. Dự kiến, mùa đông năm nay đến sớm và lạnh hơn so với năm 2020. Các đợt rét hại, rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 và 15 độ C) sẽ tập trung từ tháng 12/2021 đến tháng 2/2022. >>> Xem thêm video: Người Hà Nội với cái lạnh 11 độ. Nguồn: VTV 24.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ chuyển rét kèm mưa dông. Nhiệt độ giảm xuống ngưỡng thấp nhất 15-18 độ C, giảm 8-10 độ C so với những ngày trước đó. Vùng núi phía bắc được dự báo mức nhiệt thấp nhất 12-15 độ C, ngưỡng rét đậm. Đây là đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất kể từ đầu mùa và gây ra rét trên diện rộng.

Theo ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, sáng 8/11 tại Hà Nội, không khí lạnh về sau nhiều ngày nắng ấm khiến người dân co ro trong cái lạnh.

Một thợ cắt tóc phải dùng ô để chắn gió lạnh cho khách hàng ngồi. Cũng theo ghi nhận, những người cao tuổi ra đường đều phải mặc nhiều lớp áo ấm. Ngoài các đồ giữ ấm, khẩu trang phòng dịch là điều không thể thiếu đối với người dân Hà Nội ở mọi thời điểm. Do thời tiết Hà Nội hôm nay một số khu vực có mưa nên người dân phải mặc thêm áo mưa khi đi làm. Đây là đợt lạnh thứ 2 từ đầu năm nay. Dự kiến, mùa đông năm nay đến sớm và lạnh hơn so với năm 2020. Các đợt rét hại, rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 và 15 độ C) sẽ tập trung từ tháng 12/2021 đến tháng 2/2022. >>> Xem thêm video: Người Hà Nội với cái lạnh 11 độ. Nguồn: VTV 24.