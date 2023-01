Người dân đồ đạc lỉnh kỉnh rời thành phố về quê ăn Tết

Sau ngày làm việc cuối cùng tại thành phố, sáng 20/1 (tức 29 Tết), nhiều người dân đã lên đường về quê đón Tết. Trên nhiều tuyến phố cửa ngõ Thủ đô có thể bắt gặp cảnh những chiếc xe máy với biển số tỉnh phía sau là "đùm đùm bọc bọc" đồ đạc buộc chặt để về quê đón Tết. Đi cùng một đoạn đường với PV, Kim Dung (24 tuổi) chia sẻ: "Nhà mình ở Nam Định không quá xa Hà Nội nên mình chọn cách tự đi xe máy về quê. Dù khá lạnh đấy, nhưng việc tự đi xe về sẽ chủ động hơn và còn có xe để đi chúc Tết họ hàng". Người đàn ông này dường như đã sắm đủ Tết về quê, trong đó có cả hoa. Chia sẻ với PV, Hoàng Nam (Thanh Hóa) cho hay: "Mình bị say xe nên không thích đi ô tô về quê ăn Tết. Biết là ấm hơn, nhưng thực sự mỗi lần nghĩ đến cảnh phải ngồi ô tô là thấy say luôn rồi". Một số lượng lớn người lao động đã về quê sớm nên hôm nay các cửa ngõ Thủ đô không xảy ra ùn tắc. Nhịp độ giao thông ở mức ổn. Một người quê Ninh Bình cũng chọn đi xe máy để về quê đón Tết. Không chỉ có các chàng trai, nhiều cô gái cũng chọn xe máy là phương tiện để về quê đón Tết. Chọn phương tiện gì về quê là quyền riêng của mỗi người. Tuy nhiên, việc đảm bảo an toàn cho bản thân nên được đặt lên hàng đầu. >>> Mời độc giả xem thêm video Hàng ngàn người dân tại TP. Hồ Chí Minh về quê trong đêm (Nguồn: VTV24)

