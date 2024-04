Ngồi tù vì không chấp hành nghĩa vụ của người được hưởng án treo

Ngày 10/4, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan THAHS Công an huyện Hiệp Hòa vừa thực hiện Quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù đi chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang đối với La Văn Hoàn (SN 2004 trú tại thôn Sơn Quả1, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) do không thực hiện đúng nghĩa vụ của người được hưởng án treo.

Đối tượng La Văn Hoàn.

Trước đó, Tòa án nhân dân huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang xử phạt La Văn Hoàn 1 năm 8 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 3 năm 4 tháng về tội cố ý gây thương tích theo bản án số 98/2021/HS-ST ngày 11/10/2021 và TAND huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang ra Quyết định thi hành án số 66/2022/QĐ-CA ngày 09/02/2022. Tuy nhiên, trong thời gian chấp hành án treo tại địa phương, La Văn Hoàn đã không thực hiện đúng các quy định về chấp hành án treo, đã bị nhắc nhở, kiểm điểm nhưng vẫn tiếp tục vi phạm..., UBND xã Lương Phong đã triệu tập La Văn Hoàn để thực hiện việc kiểm danh, kiểm diện, nhưng La văn Hoàn đều không có mặt theo giấy triệu tập, Hoàn không có mặt tại địa phương, tự ý bỏ đi khỏi nơi cư trú không xin phép…

Căn cứ vào quy định của pháp luật, Cơ quan Thi hành án Công an huyện Hiệp Hòa cũng có văn bản đề nghị và đã được Tòa án nhân dân huyện Hiệp Hòa có Quyết định giải quyết đề nghị buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo đối với La Văn Hoàn.

Ngày 04/4/2024, Cơ quan THAHS Công an huyện Hiệp Hòa đã thực hiện Quyết định đưa La Văn Hoàn đi chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang thời hạn 1 năm 8 tháng tù giam.