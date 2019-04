Ngỡ ngàng đất nghèo Vân Mộng: Đường êm, xe bon, dân khấm khá

Nhựa hóa, bê tông hóa đường làng



Đến xã Vân Mộng những ngày này, ai cũng ngạc nhiên bởi đường sá “ngon” và bon hơn, trường lớp, trạm y tế... đẹp lên, cuộc sống người dân ngày càng khởi sắc. Để đạt được kết quả như vậy, ngay từ những ngày đầu triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), Đảng bộ và nhân dân xã Vân Mộng luôn xác định xây dựng NTM là sự nghiệp của toàn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong xã, của cả hệ thống chính trị; vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là nhiệm vụ chiến lược lâu dài, phải kiên trì, bền bỉ, sáng tạo.

Người dân xã Vân Mộng tham gia xây dựng, sửa chữa hệ thống mương nước. Xây dựng NTM cần sự đồng lòng của người dân. (Ảnh:H.H-Q.M)

Với sự chủ động, tích cực vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng với sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân trong xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn xã Vân Mộng đã có nhiều thay đổi: 100% tuyến đường đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; trên 50% đường trục thôn, ngõ xóm được cứng hoá mặt đường; 100% đường trục chính nội đồng đảm bảo sạch sẽ, không lầy lội về mùa mưa, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, trao đổi, mua bán hàng hóa dễ dàng.



Hệ thống thủy lợi trên địa bàn xã đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ. Xã có 2 công trình thủy lợi trong quy hoạch, trong đó có 1 đập dâng, 1 hồ chứa, 8 tuyến mương dẫn nước từ các khe núi về với tổng chiều dài là 1,4km, đã kiên cố đạt 96,4%.

Nhờ vậy tỷ lệ đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động của xã đạt trên 80% năng lực tưới thết kế của công trình.

Trong phát triển kinh tế nông nghiệp, người dân trên địa bàn xã đã biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất.

Thực hiện chương trình tái cơ cấu nông nghiệp, từ năm 2015 xã đã thực hiện trồng nghệ đỏ với 20 hộ tham gia, nguồn vốn hỗ trợ 70 triệu đồng. Để phát huy hiệu quả cây nghệ là một trong những cây trồng chủ lực của địa phương, năm 2018 xã thực hiện mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững. Hiện nay tổng diện tích trồng nghệ của xã đạt 2ha, năng suất ước đạt 27 tấn/ha. Hiệu quả kinh tế của cây nghệ đem lại gấp 2,5 lần cây lúa và 2,6 lần so với cây ngô.

Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã Vân Mộng đều được xây dựng khang trang, như khoác lên mình tấm áo mới.

Cùng với tăng hiệu quả kinh tế của cây nghệ đỏ, xã Vân Mộng còn phát huy lợi thế cây hồi ở địa phương. Để giúp nông dân trồng hồi tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới cũng như thị trường tiêu thụ, Phòng Nông nghiệp huyện Văn Quan đã phối hợp với Viện Bảo vệ thực vật thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất hồi theo tiêu chuẩn hữu cơ tại xã Vân Mộng, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn” trên diện tích 85ha với 56 hộ dân tham gia.



Sản phẩm được chứng nhận hữu cơ, đáp ứng được quy định quản lý theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ. Đặc biệt nâng cao chất lượng, giá thành sản phẩm và tăng nguồn thu nhập cho người trồng hoa Hồi, thúc đẩy thị trường tiêu thụ hoa Hồi an toàn, nâng cao hiệu quả kinh tế của người sản xuất.

Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Từ việc quan tâm phát triển sản xuất, xã Vân Mộng đã góp phần tạo việc làm cho lao động ở địa phương, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 của xã đạt 30,54 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 còn 37 hộ, chiếm 10,66%.

Trao đổi với Dân Việt, ông Hoàng Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Vân Mộng cho biết: Xây dựng NTM đã phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và phù hợp với thực tế địa phương. Quá trình xây dựng nông thôn mới bộ mặt của xã có nhiều chuyển biến rõ nét, chất lượng các công trình hạ tầng được nâng lên; thu nhập và đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt; nhân dân phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Người dân xã Vân Mộng phát triển mô hình trồng nghệ vàng cho hiệu quả kinh tế cao.

“Có thể nói, việc thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Vân Mộng đã góp phần nâng cao đời sống của người dân, diện mạo nông thôn ở xã có sự thay đổi tích cực, hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường; kinh tế phát triển; văn hoá, xã hội, môi trường đều có những chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo; hệ thống chính trị không ngừng được kiện toàn củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo”, ông Tuấn cho biết.



Người dân và chính quyền xã phấn khởi trong ngày đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn NTM (Ảnh:T.B-X.T)

Để duy trì kết quả của Chương trình xây dựng NTM, trong những năm tiếp theo, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã nâng cao ý thức, trách nhiệm cùng hợp sức, chung lòng duy trì bền vững các tiêu chí đã được công nhận, tập trung huy động tốt các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế làm cho đời sống và cảnh quan bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.



Ngoài việc chỉ đạo để giữ vững những kết quả đạt được và nâng cao các tiêu chí còn phấn đấu hết năm 2019 xã có 1 khu dân cư kiểu mẫu, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, An ninh quốc phòng ở địa phương.