Nghi ngoại tình, người đàn ông dùng liềm cắt cổ vợ hờ

Ngày 31/12, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Lê Thanh Tuấn (SN 1980, ngụ huyện Dương Minh Châu) về hành vi "Giết người".

Theo điều tra, từ năm 2015 đến nay Tuấn và chị Hoàng Ngọc Huyền Trang (tên đã thay đổi, SN 1982, ngụ tỉnh Tây Ninh) có quan hệ tình cảm với nhau. Cả 2 sống chung như vợ chồng ở ấp 4, xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu.

Trưa 8/12, Tuấn không thấy vợ ở nhà nên gọi điện nhưng chị này không bắt máy nên đi tìm. Khi đi tới gần UBND xã Lộc Ninh, Tuấn thấy chị Huyền Trang đang ngồi uống bia cùng một số người đàn ông khác.

Tuấn dừng xe, sau đó chị Huyền Trang đi ra dẫn chồng vào uống bia chung.

Người đàn ông dùng liềm cắt cổ vợ hờ.

Sau khi nhậu xong, cả 2 ra về thì phát sinh mâu thuẫn. Tuấn nghi ngờ chị Huyền Trang có quan hệ ngoài luồng với thanh niên khác. Sau đó, anh ta nói chị Huyền Trang ra xe chở về nhưng chị này không chịu mà bỏ đi. Bực tức, Tuấn nảy sinh ý định sát hại vợ.

Tuấn lấy xe đi mua liềm rồi quay trở lại kiếm chị Huyền Trang. Khi đi tới khu vực ấp Lộc Tân, xã Lộc Ninh, Tuấn thấy chị Huyền Trang nên doạ: "Tao cắt cổ mày…". Người vợ hờ thách thức: "Tao thách mày đó, mày dám không…".

Vợ vừa dứt câu nói, Tuấn cầm liềm xông tới chị Huyền Trang, khiến chị hét lên vài tiếng rồi gục ngã.

Gây án xong, Tuấn rời khỏi hiện trường, tới nhà người thân ẩn náu. Người dân phát hiện chị Huyền Trang tử vong nên báo công an.

Công an vào cuộc điều tra xác định Tuấn là kẻ gây án nên truy bắt. Biết không thoát tội, nghi can tới công an đầu thú khai nhận hành vi sát hại vợ hờ.