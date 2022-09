Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Đường Hà Nội đông, bến xe lại vắng khách

Dịp Lễ Quốc khánh năm nay, người lao động được nghỉ khá dài (liên tục 4 ngày nghỉ lễ từ 1/9 đến hết ngày 4/9). Ghi nhận của PV lúc 16h chiều 31/8 tại bến xe khách Mỹ Đình (TP Hà Nội), lượng khách không đông như mọi năm. Các doanh nghiệp đã chuẩn bị phương tiện để vận chuyển khách... ... nhưng thời điểm này Bến xe khá vắng so với dự báo. Tại bến xe Mỹ Đình, không xảy ra hiện tượng chen lấn xô đấy như mọi năm. Bến xe Giáp Bát khá vắng khách trong dịp nghỉ lễ 2/9. Lác đác hành khách về quê. Quầy vé tại bến xe Mỹ Đình vắng teo. Bạn Trần Thanh Bình (SV năm 3 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội) chia sẻ : "Em bắt xe về quê ở Hà Nam để nghỉ lễ. Em không gặp khó khăn gì trong việc đặt mua vé xe, không cần phải mua trước mà cứ ra bến là có. Chỉ có đường ra bến xe thì rất tắc". Anh Nguyễn Việt Hải (35 tuổi, lái xe khách Hà Nội - Nam Đinh) chia sẻ: "Năm nay khách đến các bến xe lớn ít hơn các năm trước. Nguyên nhân họ chủ yếu đi xe ghép, bắt xe dọc đường. Chỉ những ai không đặt được xe mới ra bến xe thôi. Điều này ảnh hưởng khá lớn đến các nhà xe". Còn theo anh Lê Tiến Quang ( lái xe khách Hà Nội - Ninh Bình): "Lượng hành khách tại bến xe dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay không đông như những năm trước. Nguyên nhân có thể do năm nay nghỉ lễ dài, mọi người không đi dồn vào 1 ngày mà sẽ dàn ra những hôm khác nữa". Nhân viên tại quầy bán vé nhà xe Kumho Việt Thanh cho hay:"Nhà xe sẽ chạy tăng cường chuyến phụ thuộc vào số lượng hành khách đặt trước vé. Hôm nay, số lượng hành khách về quê tăng gấp đôi so với ngày thường". Bạn Khánh Ninh (24 tuổi, Hà Nội) đi du lịch Ba Bể cùng các bạn nhân dịp nghỉ lễ năm nay cho biết: " Ban đầu mình rất lo nghỉ lễ đông người về quê, bến xe quá tải, cháy vé, nên đã liên lạc bên nhà xe đặt vé trước 1 tuần nhưng người ta chỉ cho mua vé trước 1 ngày. Hiện tại mình đang đợi xe đến đón và không có gặp khó khăn gì trong việc mua vé". Bạn Lê Thị Linh thì chia sẻ: "Mình về Thanh Hoá, xuất phát từ bến xe Giáp Bát. Do không đặt được xe ghép nên mình đến bến xe để mua vé trực tiếp". Trong khi đó, chiều 31/8, trên nhiều tuyến phố, đặc biệt là các đường cửa ngõ, như đường trên cao, lượng phương tiện bắt đầu tăng cao gây ùn tắc cục bộ. Những hàng xe máy, ô tô di chuyển rất khó khăn. Hình ảnh chụp từ trên cao tại nút giao Đại lộ Thăng Long - Vành đai 3. (Ảnh: Dân Việt).



>>> Mời quý vị độc giả xem thêm video: Hà Nội, bến xe vắng khách ngày đầu hoạt động trở lại. (Nguồn: ANTV)

