Chiều 2/10, lãnh đạo UBND xã Kim Bình, Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ nghi do mâu thuẫn, người đàn ông bị chém chết giữa đường. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, chính quyền địa phương nhận được tin báo về vụ người đàn ông bị chém chết giữa đường xảy ra tại thôn Tông Đình (xã Kim Bình, Chiêm Hóa). Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền đã có mặt để bảo vệ hiện trường và báo lên cơ quan có thẩm quyền. Bước đầu xác định nạn nhân là anh Nông Văn Ph. (SN 1987, trú xã Kim Bình) đã bị nghi phạm là Ma Văn Sáu (SN 1991, trú cùng xã) dùng dao sát hại. Ngay sau khi gây án, Sáu đã đến cơ quan công an đầu thú. Theo vị lãnh đạo, hiện trường vụ án xảy ra ngay giữa đường thuộc thôn Tông Đình. Nguyên nhân ban đầu có thể do mâu thuẫn cá nhân. Về phía nạn nhân, trước đó cũng đã sử dụng rượu. Hiện nguyên nhân vụ nghi do mâu thuẫn, người đàn ông bị chém chết giữa đường đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

