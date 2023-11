Nghệ An: Tạm giữ “nữ thầy bói” lừa làm lễ chiếm đoạt 1,6 tỷ

Ngày 3/11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự Trần Thị Soa (SN 1985, quê xã Tiến Thành, huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Thị Soa. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An.

Năm 2017, Trần Thị Soa quen chị T.T.Q. trú tại thị xã Thái Hòa (tỉnh Nghệ An). Chị Q. là người rất tin vào chuyện tâm linh nên thường nhờ Soa xem bói, làm lễ…. Dần dần, quan hệ giữa Soa và chị Q. trở nên thân thiết. Tháng 5/2023 do đầu tư chứng khoán thua lỗ nên Soa đã nảy sinh ý định lợi dụng chị Q. để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ ngày 14 -16/5/2023, lấy lý do chị Q. và con trai chị gặp nạn, “phải đặt tiền làm lễ đáo cung, cắt vía âm, đổi vía dương”, Trần Thị Soa đã 3 lần lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của chị Q. với tổng số tiền 1,63 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền lừa đảo chiếm đoạt của nạn nhân được Soa đầu tư vào chứng khoán sau đó thua lỗ, mất trắng.

Ngày 30/10/2023 Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ Trần Thị Soa về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan Công an Soa đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An thông báo những ai là bị hại trong vụ án Trần Thị Soa nhanh chóng liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để được phối hợp, giải quyết.