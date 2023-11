Cánh tay cô gái trồi lên từ đống cát hé lộ vụ án kinh hoàng

Theo hồ sơ vụ án, Công trường QL 21A đoạn chạy qua xã An Nội (huyện Bình Lục, Hà Nam) những ngày tháng 8/2012 trời cứ mưa dầm. Sáng sớm, khi thợ máy xúc bắt tay vào công việc thì thấy hai con chó đang đánh hơi rồi lấy chân cào trên ụ cát. Cũng lúc ấy, cơn gió thổi qua khiến mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Người công nhân định thần, nhìn kỹ vào đống cát thì thấy một cánh tay người dường như đã bị trận mưa hôm trước làm lộ, trồi ra. Hoảng sợ, người này vội báo cho cơ quan công an. (Nơi xảy sự việc) Tại hiện trường, Công an tỉnh Hà Nam tiến hành khai quật rất thận trọng. Kết quả cho thấy thi thể một nữ giới được chôn ở giữa 3 đống cát của công trường, một phần cánh tay lộ ra sau trận mưa. Công an xác định, nạn nhân đã tử vong trước đó ít nhất 48 giờ, cơ thể bắt đầu phân hủy mạnh. Dù vậy, các cán bộ pháp y vẫn nhận thấy nữ nạn nhân này bị sát hại rất man rợ. Nhiều vết thương sắc, ngọt tập trung ở phần đầu, cổ là nguyên nhân dẫn tới cái chết ngay lập tức. Ngoài ra, cánh tay và một vài ngón tay cũng bị đứt lìa. Khi mở rộng hiện trường, công an tìm thấy nhiều vật dụng cá nhân như bông tai, nhẫn nhựa, vòng tay nhựa, đôi guốc... Nạn nhân mặc chiếc áo dạng váy màu đen, đã bị cắt làm đôi, phía trong là áo ngực màu đỏ có cất giấu số tiền khoảng 5 triệu. Rất có thể hung thủ khi ra tay đã không để ý nên số tiền kia vẫn còn. Với những dấu hiệu ban đầu, công an cho rằng đây là vụ giết người mà nhiều khả năng để cướp tài sản. Nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, khuôn mặt biến dạng, không thể nhận diện. Trong thời điểm vụ án xảy ra, trời tối, hiện trường không có người qua lại, vì thế không thu được bất cứ manh mối nào quan trọng. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Lực lượng điều tra cho rằng, với cách ăn mặc khá "mốt" của nạn nhân, rất có thể cô gái đó làm trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn. Một cuộc rà soát diện rộng được tiến hành, tuy nhiên kết quả cho thấy không một cơ sở nhà hàng, khách sạn nào trên địa bàn tỉnh Hà Nam có báo cáo về việc nhân viên mất tích hoặc mất liên lạc. Công tác khám nghiệm bất ngờ thu được kết quả, đó là việc phát hiện một ngón tay khá nguyên vẹn của nạn nhân. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Qua xác minh, không có dấu vân tay nào trong tàng thư trùng với nữ nạn nhân kia, nghĩa là nạn nhân không phải người Hà Nam. Vụ việc lúc này trở nên phức tạp hơn, mở ra nhiều hướng điều tra mới. Thông báo truy tìm tung tích nạn nhân được phát đi khắp Hà Nam và một số tỉnh lân cận. Chỉ trong thời gian ngắn đã có tới 15 tin báo mất tích. Tuy nhiên, không có trường hợp nào trùng với nhận dạng của nạn nhân. Bất ngờ, một ki - ốt bán hàng tại bãi tắm Long Thịnh (Hải Hậu, Nam Định) có nhân viên nữ sau khi xin đi Hà Nội đã mất tích, không liên lạc được trong nhiều ngày. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Khi Tổ công tác của Công an tỉnh Hà Nam tới bãi tắm Thịnh Long, người chủ cho hay nữ nhân viên tên Lò Thị H (SN 1992, trú tại Nghĩa Lộ, Yên Bái) mới xin nghỉ để lên Hà Nội ngày 4/8 và từ đó mất tích, mất luôn liên lạc. Khi tìm hiểu sâu, các trinh sát Công an Hà Nam được biết, H cùng với một cô em gái khác đều làm bán hàng cho ki - ốt này, mỗi tháng, cô gái trẻ vẫn gửi số tiền nhỏ về cho gia đình để nuôi em ăn học. Vào đầu tháng 8/2012, H nghe tin em trai đỗ đại học, cô gái mừng rỡ và hỏi vay người chủ 4,8 triệu đồng để lên Hà Nội thăm em. Ngày 4/8, H rời Nam Định. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Em gái H đã sững người khi được Công an tỉnh Hà Nam cho xem những vật dụng của nữ nạn nhân bị sát hại và khẳng định, quần áo, dép, bông tai... đều là của H. Lúc này, việc giám định dấu vân tay cũng cho ra kết quả đó chính là Lò Thị H. Theo lời khai của em nạn nhân, thời gian gần đây H có quen và dành tình cảm cho một người thanh niên bằng tuổi, trong điện thoại của H có lưu nam thanh niên kia bằng từ ngữ rất trìu mến. Điều đặc biệt, nam thanh niên đó quê ở Hà Nam. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Các trinh sát tìm gặp lái xe mà H đã đi, người này cho biết, cô gái đi từ Nam Định tới địa phận ga Cầu Họ (Bình Lục, Hà Nam) thì xuống. Tại đây có một nam thanh niên đi xe máy đến đón. Qua xác định, người thanh niên đã đón H ở ga Cầu Họ là Trần Văn Sơn (SN 1992, trú tại Bình Lục, Hà Nam). Tiến hành kiểm tra, các trinh sát được biết vào thời điểm H ở lại Hà Nam, Sơn có xuất hiện tại địa phương, nhưng sau khi nạn nhân được phát hiện, Sơn có biểu hiện bỏ trốn. Căn cứ vào các tài liệu điều tra, lệnh bắt giữ Sơn được thực hiện nhanh chóng. Vào thời điểm ấy, Sơn đang ngồi sau xe máy của một người bạn với ý định bỏ đi Hà Nội. Khám xét nhà Sơn, công an thu giữ sợi dây chuyền vàng, máy nghe nhạc, điện thoại hiệu Samsung, tất cả đều là tài sản của H. Tại cơ quan công an, Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi man rợ của mình. Sơn đã lập gia đình và hiện làm cho một công ty vệ sĩ. Thời gian gần đây vợ hắn về quê sinh nở. Được tự do, Sơn cùng chúng bạn đi chơi ở bãi tắm Thịnh Long. Tại đây, gã quen H. Kể từ đó hai người thường xuyên nhắn tin, nói chuyện và nảy sinh tình cảm với nhau. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Tối 3/8/2012, H nhắn tin báo cho Sơn biết ngày mai sẽ lên chơi Hà Nam. Theo đúng hẹn, Sơn đi xe máy tới đón "người yêu". Hai người đi ăn uống rồi thuê nhà nghỉ ở qua đêm. Lúc này, Sơn thấy H có nhiều tài sản nên nảy lòng tham, quyết định sẽ sát hại bạn gái để cướp. Tối 5/8, Sơn chuẩn bị một con dao rồi cất ở cốp xe, sau đó đi đón H. Hai người ăn tối cùng nhau. Được một lúc Sơn đèo chị H đi qua khu vực công trường đang xây dựng QL 21A. Thấy nơi này vắng vẻ, Sơn dừng xe bảo H xuống để tâm sự. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Lợi dụng lúc H mất cảnh giác, Sơn mở cốp lấy dao và chém liên tiếp nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Sơn kéo thi thể H vào đống cát và vùi lấp lại nhằm phi tang. Gã lấy nhiều tài sản của nạn nhân rồi bỏ đi. Trên đường về, Sơn ném hung khí xuống ao. Sau này, Công an tỉnh Hà Nam đã mò và vớt được hung khí gây án ấy. Một gã trai quê, Sơn đã sa chân vào những lạc thú của cuộc sống để rồi gây nên tội ác man rợ, không thể tha thứ. Với những hành vi này đối tượng đã phải trả giá đắt trước pháp luật. >>> Xem thêm video: Bất ngờ nhân thân nghi phạm sát hại cô gái ở Bắc Ninh.

