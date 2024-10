Nghệ An có tân Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ngày 9/10, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Lễ công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.



Theo đó, tại Quyết định số 2888 ngày 27/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An điều động, phân công, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Được biết, bà Nguyễn Thị Hồng Hoa sinh năm 1974, đã trải qua các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Nghệ An, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm.

Bên cạnh đó, tại buổi lễ, Tỉnh ủy Nghệ An cũng đã công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ khác.

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An điều động, bổ nhiệm ông Phan Đình Đạt – Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ông Hoàng Danh Lai – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Lưu được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An luân chuyển, chỉ định ông Dương Hoàng Vũ – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Qùy Hợp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điều động, chỉ định ông Nguyễn Công Hoan – Phó Giám đốc Sở Tư pháp tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thị ủy Thái Hòa nhiệm kỳ 2020 – 2025.