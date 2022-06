Nghệ An: Bắt tội phạm ma túy đặc biệt nguy hiểm Kha Văn Bảy

Đối tượng Kha Văn Bảy tại cơ quan điều tra.

Khoảng 13h30 ngày 15/6, tại khu vực Bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Tương Dương, phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh và Công an huyện Kỳ Sơn (Tổ tuần tra phòng, chống ma tuý tuyến Quốc lộ 7) phá thành công chuyên án, triệt xóa điểm phức tạp về ma túy có trang bị vũ khí nóng, bắt giữ thành công đối tượng Kha Văn Bảy (SN 1984), trú tại Bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương.

Khám xét tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 khẩu súng quân dụng, 7 khẩu súng tự chế và 17 viên đạn và 50 viên ma tuý tổng hợp, 2,5g heroin cùng nhiều tang vật liên quan.