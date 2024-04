Nghệ An: Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 1,4 tấn pháo lậu

Ngày 3/4, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt 2 đối tượng vận chuyển 1,4 tấn pháo nổ trái phép.



Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép từ tỉnh Gia Lai về thị xã Hoàng Mai, sau đó đưa đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ, nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Hai đối tượng cùng tang vật tại Cơ quan CSĐT.

Các đối tượng trong đường dây này được xác định, gồm: Nguyễn Quốc Toàn (SN 1990, trú tại xã Biển Hồ, TP. Pleiku) và Huỳnh Thanh Sơn (SN 1994, trú tại thị trấn Kbang, huyện Kbang, Gia Lai).

Sau quá trình điều tra, ngày 29/3, trên tuyến Quốc lộ 1A, thuộc địa phận khối 12, phường Quỳnh Xuân, Công an thị xã Hoàng Mai chủ trì, phối hợp với phòng nghiệp vụ và Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An) bắt giữ Nguyễn Quốc Toàn và Huỳnh Thanh Sơn khi các đối tượng đang sử dụng xe tải BKS 51D-637.84 vận chuyển 1,4 tấn pháo hoa nổ các loại.

Tại Cơ quan CSĐT, Nguyễn Quốc Toàn và Huỳnh Thanh Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, chuyên án đang được Công an thị xã Hoàng Mai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

