Ngăn thanh niên tẩm xăng định đốt nhà người yêu rồi tự sát

Ngày 6/9, Công an huyện Kim Bảng, Hà Nam cho biết, đơn vị vừa khống chế thành công nam thanh niên định tẩm xăng đốt nhà người yêu rồi tự sát. Theo đó, khoảng 17h ngày 3/9, Công an xã Thanh Sơn (huyện Kim Bảng) nhận được tin tại nhà chị Nguyễn Thị T. (ở thôn Nộn 2), có 1 nam thanh niên chừng 30 tuổi đang cầm theo bình xăng 5 lít có ý định đốt nhà, tự vẫn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip.

Ngay lập tức, Công an xã Thanh Sơn đã khẩn trương triển khai lực lượng xuống hiện trường, nắm bắt tình hình, chuẩn bị bình và xe chữa cháy, chăn tẩm nước và thuyết phục đối tượng, đồng thời, báo cáo sự việc lên lãnh đạo Công an huyện Kim Bảng. Đồng chí trưởng công an huyện Kim Bảng đã trực tiếp xuống hiện trường thuyết phục đối tượng và kéo dài thời gian, đồng thời cho đối tượng bị phân tán tư tưởng.

Khoảng 18h30 cùng ngày, lợi dụng sơ hở của đối tượng, Trung tá Nguyễn Thế Hùng - Công an xã Thanh Sơn đã nhảy vào đá rơi bật lửa trên tay đối tượng ra ngoài, đồng thời cùng đồng đội khống chế thành công nam thanh niên, không có thiệt hại về người và tài sản.

Quá trình điều tra, xác định đối tượng là Dương Quốc Huy (SN 1992, trú tại xã Kim Bình, TP Phủ Lý, Hà Nam). Nguyên nhân ban đầu được xác định, do mâu thuẫn với người yêu, chiều cùng ngày, Huy đi mua xăng và đến nhà người yêu tưới xăng ra phòng khách, đồng thời tẩm lên người mình với ý định đốt nhà và tự thiêu. Tuy nhiên, hành vi của Huy đã nhanh chóng được cảnh sát ngăn chặn kịp thời.

Theo Trung tá Nguyễn Thế Hùng, thời điểm tiếp cận hiện trường, phát hiện đối tượng đang ngồi ở cửa phòng khách, tay cầm bật lửa bật 2 phát dí sát nền nhà, anh lao vào dùng chân phải đá văng bật lửa trên tay, đồng thời lao vào ôm, tay trái cầm chân, tay phải túm vào cạp quần kéo văng đối tượng ra khỏi khu vực có xăng và cùng đồng đội khống chế đối tượng.

Hiện vụ thanh niên tẩm xăng định đốt nhà người yêu rồi tự sát đang được Công an huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.