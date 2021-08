"Ngàn lẻ một" lý do trốn khỏi nơi cách ly rồi nhận "kết đắng"

Vượt tường rào mua bao thuốc lá: Mặc dù đang phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung nhưng anh C.V.T (SN 1998, trú huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã nhảy tường trốn ra khỏi khu cách ly để mua thuốc lá. Ngày 15/8, UBND huyện Diễn Châu đã xử phạt anh T. 7,5 triệu đồng. Sản phụ nghiện ma tuý, nhiễm COVID-19 bỏ con mới sinh, trốn khỏi bệnh viện: Ngày 12/8, Nguyễn Thị Ánh T. (31 tuổi, ngụ TP.Mỹ Tho, Tiền Giang - nghiện ma túy) bị nhiễm COVID-19, sau khi sinh con tại Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang đã bỏ con rồi trèo tường trốn khỏi bệnh viện. Trốn khỏi khu cách ly để đi... dự tiệc sinh nhật bạn: Dù đang phải cách ly tập trung nhưng N.T.R. (24 tuổi, ở huyện Quế Sơn, Quảng Nam) đã tự ý rời khỏi cơ sở cách ly tập trung để... đi dự tiệc sinh nhật bạn. Ngày 10/8, Công an huyện Quế Sơn xử phạt R. 5 triệu đồng. Lên cơn nghiện ma túy, trốn khỏi khu cách ly: Đang điều trị tại khu cách ly tập trung N.V. L. (33 tuổi, trú thị xã La Gi, Bình Thuận) được xác định nghiện ma túy đã nhảy hàng rào bỏ trốn khi lên cơn nghiện. Tối 30/7, sau khi phát hiện xự việc, L. đã bị lực lượng chức năng bắt giữ, đưa về khu cách ly. Gây rối xong leo rào trốn khỏi khu cách ly để về thăm nhà: Trong thời gian cách ly tập trung, ông Võ Phương Giang (42 tuổi, huyện Cần Đước, Long An) có hành vi gây rối trật tự, sau đó tìm cách bỏ trốn về nhà nhưng bị lực lượng chức năng kịp thời bắt giữ. Ngày 16/7, Công an huyện Tân Trụ xử phạt ông Giang 7,5 triệu đồng. Trèo tường trốn khỏi khu cách ly để về nhà xin tiền mẹ: Ngày 13/7, H.V.N. (36 tuổi, ở huyện Gò Công Đông, Tiền Giang) đã trèo tường trốn khỏi khu cách ly về nhà xin tiền mẹ ruột mua một số vật dụng cá nhân... thì bị lực lượng chức năng phát hiện. N. bị Công an huyện Gò Công Đông đề xuất xử phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Trèo tường trốn khỏi khu cách ly để về nhậu: Ngày 28/5, Nông Văn Tư (SN 1997) và Nông Văn Được (SN 1993 đều trú tại huyện Sơn Động, Bắc Giang) đã rủ nhau trèo tường về nhà bố đẻ của Được để bắt cá nướng ăn, uống rượu. UBND huyện Sơn Động xử phạt mỗi người 7,5 triệu đồng. >>>> Xem thêm video: Trốn dịch lên đồi đánh bạc, 8 đối tượng bị bắt quả tang. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Vượt tường rào mua bao thuốc lá: Mặc dù đang phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung nhưng anh C.V.T (SN 1998, trú huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã nhảy tường trốn ra khỏi khu cách ly để mua thuốc lá. Ngày 15/8, UBND huyện Diễn Châu đã xử phạt anh T. 7,5 triệu đồng. Sản phụ nghiện ma tuý, nhiễm COVID-19 bỏ con mới sinh, trốn khỏi bệnh viện: Ngày 12/8, Nguyễn Thị Ánh T. (31 tuổi, ngụ TP.Mỹ Tho, Tiền Giang - nghiện ma túy) bị nhiễm COVID-19, sau khi sinh con tại Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang đã bỏ con rồi trèo tường trốn khỏi bệnh viện. Trốn khỏi khu cách ly để đi... dự tiệc sinh nhật bạn: Dù đang phải cách ly tập trung nhưng N.T.R. (24 tuổi, ở huyện Quế Sơn, Quảng Nam) đã tự ý rời khỏi cơ sở cách ly tập trung để... đi dự tiệc sinh nhật bạn. Ngày 10/8, Công an huyện Quế Sơn xử phạt R. 5 triệu đồng. Lên cơn nghiện ma túy, trốn khỏi khu cách ly: Đang điều trị tại khu cách ly tập trung N.V. L. (33 tuổi, trú thị xã La Gi, Bình Thuận) được xác định nghiện ma túy đã nhảy hàng rào bỏ trốn khi lên cơn nghiện. Tối 30/7, sau khi phát hiện xự việc, L. đã bị lực lượng chức năng bắt giữ, đưa về khu cách ly. Gây rối xong leo rào trốn khỏi khu cách ly để về thăm nhà: Trong thời gian cách ly tập trung, ông Võ Phương Giang (42 tuổi, huyện Cần Đước, Long An) có hành vi gây rối trật tự, sau đó tìm cách bỏ trốn về nhà nhưng bị lực lượng chức năng kịp thời bắt giữ. Ngày 16/7, Công an huyện Tân Trụ xử phạt ông Giang 7,5 triệu đồng. Trèo tường trốn khỏi khu cách ly để về nhà xin tiền mẹ: Ngày 13/7, H.V.N. (36 tuổi, ở huyện Gò Công Đông, Tiền Giang) đã trèo tường trốn khỏi khu cách ly về nhà xin tiền mẹ ruột mua một số vật dụng cá nhân... thì bị lực lượng chức năng phát hiện. N. bị Công an huyện Gò Công Đông đề xuất xử phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Trèo tường trốn khỏi khu cách ly để về nhậu: Ngày 28/5, Nông Văn Tư (SN 1997) và Nông Văn Được (SN 1993 đều trú tại huyện Sơn Động, Bắc Giang) đã rủ nhau trèo tường về nhà bố đẻ của Được để bắt cá nướng ăn, uống rượu. UBND huyện Sơn Động xử phạt mỗi người 7,5 triệu đồng. >>>> Xem thêm video: Trốn dịch lên đồi đánh bạc, 8 đối tượng bị bắt quả tang. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.