Ngân “Gốm” và loạt kiều nữ xinh đẹp bị tố lừa tiền tỷ

Đại gia Ngân "Gốm" bị tố lừa đảo: Ngày 13/8, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã phát thông báo truy tìm Đỗ Thị Kim Ngân (thường được gọi là Ngân "Gốm") để làm rõ về đơn tố giác Ngân lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Ngân dùng việc bán hàng để kêu gọi cứu trợ thiên tai, vùng kinh tế khó khăn. Sau khi những người mua hàng chuyển tiền cho bà Ngân thì bị chặn số liên lạc, chặn Zalo, Facebook. Chế thêm "bản sao" hồ sơ đất để… lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ: Khi người cho vay tiền yêu cầu phải thế chấp giấy tờ sở hữu bất động sản, Đặng Thị Mai Hương (SN 1989, trú TP Nha Trang) đã ứng dụng kỹ thuật photocoppy màu, chế ra "bản sao" không khác gì bản gốc bằng để chiếm đoạt tiền tỷ. Ngày 17/7, Hương bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt tạm giam. Lập công ty "ma" lừa đảo, chiếm đoạt hơn 44 tỷ đồng: Trần Thị Sâm (SN 1988, trú TP Vinh, tỉnh Nghệ An) đã lập công ty "ma" rồi kêu gọi nhiều người góp vốn để kinh doanh xăng dầu nhưng thực tế lợi nhuận không phát sinh, nữ giám đốc đã ôm số 44 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Hiện Công an tỉnh Nghệ An phát đi thông báo truy tìm Sâm. Nữ nhân viên ngân hàng xinh đẹp lừa 55 tỷ: Chu Nữ Diệu Huyền (SN 1985) làm nhân viên kế toán của Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai. Huyền nói dối có nhiều mối quan hệ đầu tư sinh lời và đáo hạn ngân hàng với lãi suất cao, Huyền đã lừa của chị N. (trú TP. Pleiku) hơn 55 tỷ đồng. Ngày 11/5, Huyền bị Công an tỉnh Gia Lai bắt tạm giam. "Hot girl hàng hiệu" lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng tỷ đồng: Để tạo uy tín và vỏ bọc đáng tin cậy, Trần Nguyễn Diệp Anh (SN 2003, ở Sơn La) tự giới thiệu rằng mình làm ca sĩ sinh năm 1996, thường chuyên chạy show nên thuận tiện cho việc "xách tay" các sản phẩm hàng hiệu về nước lừa đảo hàng tỷ đồng của các nạn nhân. Ngày 31/5, Diệp Anh bị Công an tỉnh Sơn La bắt tạm giam. Hot girl lừa đảo hơn 311 tỷ đồng lãnh án chung thân: Trần Thị Nhàn (35 tuổi, ngụ Quảng Trị) với vẻ đẹp và "dẻo miệng" đánh vào lòng tham người khác đã huy động vốn, lừa đảo được hơn 311 tỷ đồng. Ngày 29/1, TAND tỉnh Quảng Trị tuyên án chung thân đối với Trần Thị Nhàn về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 2 'hot girl' nghi lừa đảo hơn 14 tỷ đồng: Nguyễn Thị Diễm Thúy (SN 1983 ở Tiền Giang) và Nguyễn Thị Nhẫn (SN 1986 ở An Giang) bị người dân tố cáo 2 đối tượng trên có hành vi đưa thông tin không có thật để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá hơn 14 tỷ đồng. Ngày 7/9/2020, Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo truy tìm 2 người này. Cựu nữ sinh ngành luật xinh đẹp lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Do thiếu tiền tiêu xài, Bùi Ngọc Diệp (trú TP.Vinh, Nghệ An) đã lừa mẹ mình được giữ lại làm việc tại khoa Luật. Diệp "nổ" với mẹ mình có khả năng xin việc cho người khác với chi phí 150 triệu đồng. Vì tin tưởng, một nạn nhân đã nộp hồ sơ và tiền cho Diệp. Ngày 31/7/2020, Diệp bị Công an TP.Vinh bắt giữ. >>>> Xem thêm video: Khởi tố, bắt giam hotgirl ‘hàng hiệu’ chuyên lừa đảo tiền đặt cọc.

