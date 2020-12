Nam thiếu niên trộm xe máy của hàng xóm, tháo biển số rồi đem bán

Ngày 20/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ an cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Văn Đức (SN 2004), trú tại bản Na Loi, xã Na Loi (Kỳ Sơn) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Lương Văn Đức tại cơ quan Công an. Theo đó, vụ nam thiếu niên trộm xe máy của hàng xóm xảy ra vào khoảng 16h ngày 9/12, Lương Văn Đức đi chơi về thì thấy anh Lương Văn Tành dựng xe bên đường, chìa khóa không rút, chờ anh Tành vào trong nhà, Đức tháo biển số xe vứt xuống vực rồi điều khiển xe máy đi ra thị trấn Mường Xén để bán. Sau khi vào một số cửa hàng để bán xe nhưng không bán được vì không có giấy tờ, Đức bị Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện bắt giữ. Được biết, Lương Văn Đức là đối tượng nghiện ma túy. Hiện vụ nam thiếu niên trộm xe máy của hàng xóm đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.