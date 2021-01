Nam thanh niên đoạt mạng 3 người do mâu thuẫn xã hội... có tử hình?

Liên quan tới vụ đoạt mạng 3 người do mâu thuẫn xã hội, ngày 3/1, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thanh Hùng (SN 1986, hộ khẩu thường trú tại xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương), là nghi can đâm chết 3 người do mâu thuẫn tại một quán nhậu trên địa bàn xã An Tây, thị xã Bến Cát vào đầu giờ chiều 31/12/2020.

Dự luận phẫn nộ trước hành động quá tàn nhẫn của thanh niên này, họ lên án mạnh mẽ phải có hình phạt thật nặng đối với đối tượng này. Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Kiến Thức về vụ đoạt mạng 3 người do mâu thuẫn xã hội, luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, đây là hành vi giết người có tính chất côn đồ, đối tượng đã thực hiện hành vi giết nhiều người chỉ vì mâu thuẫn trong lúc uống rượu bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án giết người, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng này về hành vi giết người theo quy định tại điều 123 bộ luật hình sự năm 2015. Với hành vi này, nghi can có thể đối mặt với mức án cao nhất là tử hình (khung hình phạt tại Khoản 1 Điều 123 là phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân hoặc tử hình).

Đối tượng Nguyễn Thanh Hùng và nơi xảy ra vụ việc. Thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng thì chỉ vì mâu thuẫn trong lúc uống rượu mà đối tượng này đã sử dụng dao bấm (chuẩn bị từ trước) đâm gục 7 người, khiến 3 người tử vong, 4 người khác thương tích nặng. Đây là hành vi hết sức côn đồ, manh động, đối tượng đã chuẩn bị hung khí từ trước nên cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ nguyên nhân, động cơ gây án để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật. Luật sư Cường cũng cho biết thêm, một tình tiết quan trọng trong vụ án này là hung khí gây án, đối tượng đã sử dụng dao bấm có chuẩn bị từ trước. Bởi vậy cơ quan điều tra sẽ làm rõ đối tượng có chủ đích sát hại nạn nhân trước khi gọi các nạn nhân đến uống rượu hay không, làm rõ có mâu thuẫn giữa đối tượng gây án với các nạn nhân hay không. Trường hợp mâu thuẫn từ trước mà đối tượng đã chuẩn bị sẵn hung khí thì hình phạt sẽ càng nghiêm khắc. Còn trường hợp không có mâu thuẫn nhưng đối tượng này sử dụng hung khí nguy hiểm mang theo người cũng là một hành động có tính chất côn đồ, tiềm ẩn những nguy cơ gây mất an toàn cho người khác nên đối tượng này sẽ bị xử lý bằng những chế tài nghiêm khắc của pháp luật. Cho dù là mâu thuẫn từ trước hay là mâu thuẫn phát sinh tại thời điểm uống rượu khiến đối tượng đã ra tay sát hại nhiều người thì đây cũng là hành vi trái pháp luật, xâm phạm đến quyền sống, tính mạng, sức khỏe của những người khác, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội bởi vậy hành vi này sẽ bị xử lý nghiêm khắc bằng chế tài hình sự. Với hành vi có tính chất côn đồ, giết từ 2 người trở lên, Sử dụng không khí nguy hiểm, gây thương tích cho nhiều người khác... thì đối tượng này sẽ phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất của tội giết người là tù chung thân hoặc tử hình theo điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015. Việc quyết định hình phạt cụ thể, toà án sẽ căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội. Ngoài việc thu thập các tài liệu chứng cứ để xử lý đối với đối tượng này thì cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ nguyên nhân, điều kiện phạm tội để thực hiện các giải pháp phòng ngừa. Với những đối tượng thiếu hiểu biết pháp luật, nhận thức kém, ý thức thiếu tôn trọng tính mạng sức khỏe của người khác thì rất dễ thực hiện hành vi phạm tội. Đôi khi chỉ vì những lý do nhỏ nhặt nhưng vì thiếu ý thức tôn trọng pháp luật, coi thường tính mạng sức khỏe của người khác mà các đối tượng sẵn sàng ra tay xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của những người xung quanh. Đặc biệt là với những dịp lễ tết cuối năm, nhiều người thường xuyên tụ tập uống rượu, lâu ngày gặp nhau, những tranh chấp mâu thuẫn cũng được đưa ra giải quyết trong khi cơ thể có hơi men dẫn đến thiếu kiểm soát về hành vi nên nhiều đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác. Pháp luật không loại trừ trách nhiệm hình sự trong trường hợp sử dụng rượu bia hoặc chất kích thích để thực hiện hành vi phạm tội. Bởi vậy bất cứ ai đủ năng lực hành vi dân sự, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nhưng vì uống rượu bia nên đã gây thương tích cho người khác, xâm phạm đến tính mạng hoặc sức khỏe của người khác thì đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Theo luật sư Cường, để giảm thiểu những vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng như thế này thì Cơ quan chức năng cần phải tăng cường công tác giáo dục để nâng cao nhận thức, văn hóa của người dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và ý thức tôn trọng tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người khác. Chỉ khi văn hóa, đạo đức được nâng cao, sự hiểu biết pháp luật được nâng lên và ý thức coi trọng thân thể của người khác được đề cao thì mới giảm thiểu những vụ án như thế này. Mỗi dịp cuối năm thì tình trạng sử dụng rượu bia tăng lên, các vụ án hình sự về trật tự xã hội cũng gia tăng, trong đó có những vụ án giết người, cố ý gây thương tích, nguyên nhân từ việc giải quyết những mâu thuẫn ân oán về kinh tế, tình cảm và việc nhiều người sử dụng rượu bia chất kích thích. Bởi vậy các địa phương cần tăng cường tuyên truyền cho người dân ý thức chấp hành pháp luật và quản lý chặt chẽ việc kinh doanh sử dụng rượu bia theo quy định của Luật phòng chống tác hại rượu bia và các văn bản pháp luật có liên quan để tránh tình trạng lạm dụng rượu bia, gây ra những hệ lụy xấu cho xã hội. Hiện vụ nam thanh niên đoạt mạng 3 người do mâu thuẫn xã hội ở Bình Dương đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Hiện vụđang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

