Nam thanh niên 18 tuổi thuê nhà nghỉ rồi khống chế bà chủ để cướp

Ngày 25/11, Cơ quan CSĐT, Công an TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Ngọc Đức (18 tuổi, trú tại tổ 4, phường An Tường, TP. Tuyên Quang) về hành vi Cướp tài sản. Đức chính là đối tượng thuê nhà nghỉ rồi khống chế bà chủ để cướp tài sản.

Đối tượng Bùi Ngọc Đức. Theo điều tra của cơ quan Công an, vụ thuê nhà nghỉ rồi khống chế bà chủ để cướp tài sản xảy ra vào khoảng 21h30 ngày 16/11, Đức đến thuê phòng tại nhà nghỉ Ngọc Ánh (thuộc tổ 1, phường Tân Quang, TP. Tuyên Quang) rồi dùng hung khí khống chế, cướp tài sản và đâm trọng thương bà Vũ Thị Bích H. (SN 1966, là chủ nhà nghỉ Ngọc Ánh) sau đó bỏ trốn. Sự việc xảy ra khiến bà H. bị thương nặng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Nhận được tin báo, Công an TP. Tuyên Quang đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và nhanh chóng xác minh đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản tại nhà nghỉ Ngọc Ánh là Bùi Ngọc Đức. Ngay trong đêm 16 rạng sáng 17/11, cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác định nơi lẩn trốn, đồng thời triển khai lực lượng để khống chế và bắt giữ đối tượng, tránh xảy ra những sự việc tương tự. Tại cơ quan điều tra, Bùi Ngọc Đức đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ thuê nhà nghỉ rồi khống chế bà chủ để cướp tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.