Nam sinh đột nhập vào nhà hàng xóm trộm tiền ở Thanh Hóa

Ngày 12/8, Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Bình Lương, huyện Như Xuân đã nhanh chóng xác minh, làm rõ thủ phạm vụ trộm cắp 18 triệu đồng của gia đình một công dân trên địa bàn.

H.C.M và hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Theo đó, ngày 8/8, Công an xã Bình Lương tiếp nhận tin báo của gia đình chị Hà Thị H. về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp số tiền 18 triệu đồng mà gia đình chị đã rất vất vả tích cóp để xây nhà. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Bình Lương đã nhanh chóng tiến hành rà soát, xác minh và thu thập dấu vết tội phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, Công an xã Bình Lương đã nhanh chóng xác định là cháu H.C.M (sinh năm 2011) là hàng xóm gần nhà chị H. chính là đối tượng đã gây ra vụ trộm cắp số tiền nói trên.

Tại cơ quan công an, trước sự chứng kiến, động viên của người thân trong gia đình, H.C.M. khai nhận: Do thường xuyên đến nhà chị H. chơi, nên M. biết chị H. đang xây nhà và có để tiền trong phòng ngủ gia đình. Do cần tiền tiêu xài nên M. đã nảy sinh ý định trộm cắp.

Khoảng 6h30 ngày 8/8, sau khi chờ chị H. ngủ dậy và ra phía sau nhà chặt lá chuối cho cá ăn, M. đã trèo qua cửa sổ đi vào phòng ngủ của chị H. lục soát và lấy trộm toàn bộ số tiền 18 triệu đồng để trong tủ. Sau khi lấy được tiền, M. mang về nhà cất giấu và giả vờ đi chơi quanh khu vực nhà chị H. để nghe ngóng tình hình.

Hiện, Công an xã Bình Lương đã thu giữ toàn bộ số tiền mà M. trộm cắp trả lại cho bị hại; đồng thời phối hợp với gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương để có biện pháp quản lý, giáo dục, răn đe. Vụ việc trên tiếp tục là bài học cảnh tỉnh đối với các gia đình trong việc quản lý, giáo dục con em, không để các cháu sa vào con đường ăn chơi, đua đòi dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, đây cũng là bài học đối với người dân về việc nâng cao ý thức cảnh giác trong việc tự bảo vệ tài sản của mình, không sơ hở để tạo điều kiện cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.