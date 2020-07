Nam sinh ĐH Bách Khoa trồng “nấm ma túy“: Nhiều năm đạt học sinh giỏi

Ngày 2/7, Trung tá Ngô Chí Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Cầu Giấy cho biết, đơn vị đã khởi tố Nguyễn Trần Tuấn Phương (19 tuổi, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội) về các tội sản xuất, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước khi bị bắt tạm giam, Phương theo học ngành công nghệ sinh học và thực phẩm, chưa từng vướng lao lý hay có tiền án, tiền sự.

Theo điều tra, năm 2018, nam sinh này (đang học cấp 3) bị stress. Phương từng nhiều năm là học sinh giỏi của một trường cấp ba có tiếng ở Hà Nội.

Tuy nhiên, vào năm 2018, Phương bị stress nặng đã tìm đến "nấm thức thần" để giải khuây. Sau đó, nam sinh này đã nảy sinh ý định tự nghiên cứu trồng để sử dụng và bán.

Phương tại cơ quan Công an.

Thấy tình trạng sức khỏe được cải thiện, Phương nảy ý định tự trồng "nấm thức thần" để bán và sử dụng. Nhờ thành thạo ngoại ngữ, Phương tìm được tài liệu tiếng Anh hướng dẫn công thức, quy trình trồng nấm này.

Dành thời gian mày mò, hồi tháng 3, Phương mua phôi nấm qua mạng xã hội, rồi trồng được một số lượng cây nấm thành phẩm. Hai tháng sau, anh ta thu hoạch được 300 gram nấm tươi rồi sấy khô để cho ra gần 30 gram nấm chứa ma túy. Mỗi cây nấm thành phẩm có thể được cắt nhỏ để bán 500.000 đồng mỗi lát.

"Nấm thức thần" mà Phương giao bán.

Chiều 7/6, Phương mang hàng cấm đến giao cho khách trên đường Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hòa, thì bị Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Cầu Giấy bắt quả tang. Khám xét nơi ở của bị can, lực lượng công an thu giữ thùng nhựa, xi lanh chứa bào tử nấm, gạo lứt và xơ dừa để trồng nấm. Kết quả giám định số cây nấm khô thu được là ma túy chứa Psilocine với trọng lượng gần 30 gram.

Đại tá, tiến sĩ Ngô Văn Hóa (Trưởng phòng Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về tiền chất ma túy tổng hợp của C04) cho hay "nấm ma túy" hay còn gọi " nấm thức thần" là loại cây chứa Psilocine và Psilotcin. Chất ma túy này đã được đưa vào danh mục quản lý của Chính phủ theo Nghị định số 73 năm 2018. Đối với người sử dụng "nấm thức thần" sẽ gây kích thích, ức chế thần kinh từ đó tạo ra ảo giác. Điều này rất nguy hiểm khi ảo giác đó làm mất kiểm soát về hành vi, tạo ra những hệ lụy khó lường

Nấm thức thần: Ảo giác đi đến thiên đường hay... địa ngục?