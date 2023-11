Mưa trắng trời ở Huế, đường biến thành sông, người dân đi lại bằng thuyền

Mưa trắng trời ở Huế, nước các con sông dâng cao biến nhiều con đường giao thông nơi đây chìm trong biển nước. Hình ảnh được ghi nhận vào sáng ngày 15/11. Đường biến thành sông, người dân dùng thuyền ghe để phục vụ đi lại. Các phương tiện cứu hộ sẵn sàng để ứng cứu Một chiếc xe bán tải chọn giải pháp an toàn để vượt qua đoạn đường ngập nước. Nhiều tuyến đường ở TP Huế bị ngập sâu, người dân chọn cách lội bộ để lưu thông. Nước lũ đã tiến vào nhà dân Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, sáng nay mực nước sông Hương tại Kim Long 4,16m, trên báo động III là 0,66m, sông Bồ tại Phú Ốc 4,26m, dưới báo động III 0,24m. Mưa lũ gây ngập lụt nhiều tuyến đường của tất cả các huyện, thị xã và TP Huế. Lốc xoáy làm tốc mái 4 nhà dân ở huyện Phú Lộc. Để chủ động ứng phó với mưa lũ, cơ quan chức năng tiến hành di dời 362 hộ dân ở vùng có nguy cơ cao tới nơi an toàn. Theo Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, từ ngày 14 đến 6h ngày 15/11, mưa tập trung chủ yếu ở Nam Đông, A Lưới với lượng mưa phổ biến 500-800mm. Dự báo, từ ngày 15-17/11, tại Huế tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 500mm. Mực nước trên các sông duy trì ở mức cao trên báo động 3. Gây ngập lụt diện rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. >>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội mưa lớn và ngập úng diện rộng (Nguồn: VTV24):

