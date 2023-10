Thừa Thiên-Huế: Mưa lớn lũ lên, nhiều nơi bị ngập sâu

huyện Phong Điền, đường liên thôn các xã Phong Bình, Phong Hòa, Phong Mỹ bị ngập úng từ 0,25 -0,3m. Các xã Phong An, Phong Thu, Phong Sơn... cũng xảy ra ngập lụt tại các cầu, tràn, đường giao thông. Lực lượng chức năng đã tiến hành cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm.

