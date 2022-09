Mưa lũ càn quét Nghệ An, nhiều nhà cửa bị cuốn trôi, sập đổ

Từ khoảng 19h đến 20h30 ngày 4/9 mưa lớn xuất hiện khiến nước lũ ở khu vực Huồi Giảng (xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn) đổ về khu vực khối 1 (thị trấn Mường Xén) gây ngập lụt. Ngoài ra, tại khu vực bản Hòa Sơn (xã Tà Cạ) cũng bị ngập úng. (Ảnh: Người đưa tin) Nước lũ đổ về rất lớn cuốn theo một lượng đất đá lẫn bùn tràn vào nhà dân; đoạn đường từ thị trấn Mường Xén đi xã Tây Sơn và một số điểm trên tuyến Quốc lộ 7A bị ảnh hưởng. (Ảnh: Người đưa tin) Trong đêm, tại thị trấn Mường Xén cho thấy một số khu vực ngập khoảng 30-40cm. Mữa lũ cuốn theo một lượng đất đá lớn tràn xuống đường với dòng chảy lớn. (Ảnh: Người đưa tin) Trước tình hình này, phương tiện máy móc được huy động để khắc phục hậu quả trên tuyến Quốc lộ 7 A. (Ảnh: Người đưa tin) Trao đổi với báo chí, ông Vi Oanh - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kỳ Sơn cho biết: Đến 9h sáng nay, huyện mới nắm được 5 nhà của người dân trên địa bàn xã Bảo Nam bị sập hoàn toàn. Ngoài ra, sạt lở đường đường xảy ra tại các xã: Hữu Lập, Hữu Kiệm, Chiêu Lưu, Na Ngoi, Nậm Càn, Tà Cạ, thị trấn Mường Xén và tuyến đường vào Mường Típ. Nhiều diện tích hoa màu của người dân cũng bị thiệt hại. (Ảnh: Báo Nghệ An) Nhiều ngôi nhà bị đổ sập ở bản Nam Tiến 2 (xã Bảo Nam) do nước kéo về quá nhanh. (Ảnh: Báo Nghệ An) Nhiều ngôi nhà khác cũng bị xiêu vẹo và có nguy cơ sập bất cứ lúc nào. (Ảnh: Báo Nghệ An) Gỗ từ các ngôi nhà trôi xuống nằm ngổn ngang giữa đường. (Ảnh: Báo Nghệ An) Đất đá cuốn theo cây cối lấp đầy trên nhiều tuyến đường. (Ảnh: Báo Nghệ An) Đường bị phá hư hỏng. (Ảnh: Vietnamnet) Một đoạn đường bị sụt lún, chia cắt. (Ảnh: Vietnamnet) Cây cối bị gãy đổ. (Ảnh: Vietnamnet) >>> Xem thêm video: Quảng Bình: Chủ tịch xã tử vong vì nhiễm vi khuẩn trong mưa lũ. Nguồn: ĐTHĐT.

