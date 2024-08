Mưa lớn, các tỉnh miền núi phía Bắc ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng

Huyện Hà Quảng bị ngập lụt sâu. Theo thống kê sơ bộ của VP Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Cao Bằng, mưa lớn đã gây ngập lụt, sạt lở nhiều khu vực thuộc các huyện Nguyên Bình, Hòa An, Hà Quảng, Trùng Khánh, Bảo Lạc, Thạch An và thành phố Cao Bằng. Ngập lụt ở thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An. Dự báo ở Cao Bằng sẽ tiếp diễn mưa lớn đến sáng 25/8, có nơi mưa rất to. Nguy cơ tái diễn ngập lụt các vùng trũng thấp, lũ quét, sạt lở đất các sườn đồi dốc, ta luy. Đoạn trên quốc lộ 279 đoạn qua xã Tạ Bú, huyện Mường La bị sạt lở

Bùn đất tràn xuống gây thiệt hại nhà dân tại tổ dân phố 23, phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ. Ảnh: CTV/baodienbienphu

Đất đồi sạt lở gây ảnh hưởng đến sản xuất của người dân tại bản Lọng Nghịu, xã Mường Phăng, TP. Điện Biên Phủ. Ảnh: CTV/baodienbienphu

Mưa bão gây sạt lở nhiều tuyến đường tại tỉnh Tuyên Quang. Ngày 23/8, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3822/UBND-KT về chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. (Ảnh baotuyenquang) Mưa lớn kéo dài gây sụt lún, sạt lở đường giao thông, cây đổ gãy ở Lào Cai. Cơ quan Khí tượng - Thủy văn Lào Cai cảnh báo lũ cao, lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây ách tắc giao thông, phá hủy các công trình dân sinh, gây thiệt hại sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Sạt lở đất tại xã Hợp Tiến (huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) khiến giao thông bị tê liệt. Ảnh: BTN



Mưa lớn khiến mực nước trên sông Cầu dâng cao khả năng xảy ra lũ và sạt lở bờ sông. (Ảnh: Hà Thanh)



Thái Nguyên là một trong những địa phương có mưa rất lớn từ tối 22 tới sáng 23/8. Nhiều tuyến phố trên địa bàn TP.Thái Nguyên ngập sâu khiến các phương tiện không thể di chuyển. Địa phương vừa ghi nhận 1 trường hợp bị lũ cuốn mất tích khi qua cầu tràn ngập nước (Ảnh: BTN) >>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội, Thái Nguyên ngập sâu, hàng loạt xe hơi "bất tỉnh" giữa dòng nước:

Huyện Hà Quảng bị ngập lụt sâu. Theo thống kê sơ bộ của VP Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Cao Bằng, mưa lớn đã gây ngập lụt, sạt lở nhiều khu vực thuộc các huyện Nguyên Bình, Hòa An, Hà Quảng, Trùng Khánh, Bảo Lạc, Thạch An và thành phố Cao Bằng. Ngập lụt ở thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An. Dự báo ở Cao Bằng sẽ tiếp diễn mưa lớn đến sáng 25/8, có nơi mưa rất to. Nguy cơ tái diễn ngập lụt các vùng trũng thấp, lũ quét, sạt lở đất các sườn đồi dốc, ta luy. Đoạn trên quốc lộ 279 đoạn qua xã Tạ Bú, huyện Mường La bị sạt lở

Bùn đất tràn xuống gây thiệt hại nhà dân tại tổ dân phố 23, phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ. Ảnh: CTV/baodienbienphu

Đất đồi sạt lở gây ảnh hưởng đến sản xuất của người dân tại bản Lọng Nghịu, xã Mường Phăng, TP. Điện Biên Phủ. Ảnh: CTV/baodienbienphu

Mưa bão gây sạt lở nhiều tuyến đường tại tỉnh Tuyên Quang. Ngày 23/8, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3822/UBND-KT về chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. (Ảnh baotuyenquang) Mưa lớn kéo dài gây sụt lún, sạt lở đường giao thông, cây đổ gãy ở Lào Cai. Cơ quan Khí tượng - Thủy văn Lào Cai cảnh báo lũ cao, lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây ách tắc giao thông, phá hủy các công trình dân sinh, gây thiệt hại sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Sạt lở đất tại xã Hợp Tiến (huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) khiến giao thông bị tê liệt. Ảnh: BTN





Mưa lớn khiến mực nước trên sông Cầu dâng cao khả năng xảy ra lũ và sạt lở bờ sông. (Ảnh: Hà Thanh)

Thái Nguyên là một trong những địa phương có mưa rất lớn từ tối 22 tới sáng 23/8. Nhiều tuyến phố trên địa bàn TP.Thái Nguyên ngập sâu khiến các phương tiện không thể di chuyển. Địa phương vừa ghi nhận 1 trường hợp bị lũ cuốn mất tích khi qua cầu tràn ngập nước (Ảnh: BTN) >>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội, Thái Nguyên ngập sâu, hàng loạt xe hơi "bất tỉnh" giữa dòng nước: