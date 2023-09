Một người dân ở Huế bất ngờ bốc được biển ngũ quý 66666

Theo đó, chủ nhân may mắn bốc được biển số siêu đẹp ngũ 66666 là anh Trần Hữu Mãng (SN 1998, hộ khẩu thường trú tại xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế). Điều may mắn hơn là việc bấm được biển số này là do người chú ruột đi bấm thay cho anh Mãng.

Biển ngũ quý 66666 của anh Mãng

Công an xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) xác nhận, vào ngày 23/9, một người dân trên địa bàn bấm được biển số xe máy 75K1 - 666.66. Và chủ nhân may mắn sở hữu biển số trên là anh Trần Hữu Mãng.

Theo chia sẻ của anh Mãng, anh vừa mua xe máy hiệu Honda Vario màu trắng. Tuy nhiên, do đang làm việc ở xa nên nhờ chú ruột đi đăng ký và bấm số tại địa phương. Biết tin bấm được biển số ngũ quý, anh Mãng rất bất ngờ và vui mừng.

Hiện anh Mãng đang thu xếp công việc để trở về địa phương nhận biển số xe.