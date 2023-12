Miền Bắc lại đón không khí lạnh, vùng núi có thể xuống tới 0 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 20/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Trung Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại; ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 9-12 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 5-8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 14-17 độ.

Ảnh minh họa.

Đợt rét đậm, rét hại diện rộng này ở Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa-Nghệ An còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25/12; Trong đợt rét đậm, rét hại này ở khu vực trung du và vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Nhiệt độ giảm thấp có khả năng ảnh hưởng tới cây trồng, vật nuôi. Theo ông Vũ Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, khoảng ngày 21/12, một đợt không khí lạnh khác tiếp tục tăng cường xuống miền Bắc. Do đó, tình trạng rét đậm, rét hại sẽ duy trì đến sau dịp lễ Giáng sinh (ngày 24-25/12). Thời điểm cuối tháng, thời tiết miền Bắc mới ấm dần lên.

Chuyên gia cảnh báo trong những ngày tới, vùng núi nguy cơ rất cao xảy ra hiện tượng băng giá do nền nhiệt có thể xuống tới 0 độ C. Ông Tuấn cho rằng khả năng xuất hiện mưa tuyết là 50%, phụ thuộc chủ yếu vào độ ẩm trong không khí.

Thời điểm có nguy cơ cao nhất xảy ra các hiện tượng cực đoan trên là cuối tuần này (ngày 23-24/12), khi miền Bắc ở trạng thái mưa và nền nhiệt giảm mạnh. Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất chỉ ở ngưỡng 10 độ C. Ông Tuấn khuyến cáo người dân khu vực vùng núi cần che chắn kỹ chuồng trại cho gia súc, gia cầm, tránh tác động bởi gió mạnh. Đồng thời, có biện pháp bảo vệ cho cây trồng trước nguy cơ xảy ra băng giá, sương muối.

Trong bản tin dự báo thời tiết dài hạn, cơ quan khí tượng cho biết sau đợt rét đậm, rét hại này, trong 3 tháng đầu năm 2024, hoạt động của không khí lạnh khả năng yếu hơn so với trung bình nhiều năm.

Tuy nhiên, người dân vẫn cần đề phòng các đợt không khí lạnh cường độ mạnh, đặc biệt trong tháng 1-2/2024 gây rét đậm, rét hại trên diện rộng, cũng như tình trạng băng giá, sương muối ở vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Thời kỳ đông xuân, số ngày mưa nhỏ, mưa phùn ở miền Bắc khả năng cao hơn so với trung bình nhiều năm.