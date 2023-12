Bùng nổ nạn giả danh công an, cán bộ lừa đảo trong năm 2023

Giả danh cán bộ thuộc Bộ Công an, lừa đảo hơn 9 tỷ đồng: Năm 2018, Nguyễn Phương Bình (SN 1981, ngụ tỉnh Đồng Tháp) quen biết chị P. (ngụ quận 5, TP HCM) và tự giới thiệu là cán bộ công an, hiện đang công tác tại Bộ Công an và đứng tên thành lập Công ty TNHH MTV Phát Tài (phường 3, quận 6). Để tạo niềm tin, Bình nhiều lần cho chị P. xem một số công cụ hỗ trợ của ngành công an như còng số 8... rồi bịa ra nhiều chuyện hỏi vay tiền chị P. Do tin tưởng, chị P. nhiều lần chuyển cho Bình tổng cộng hơn 9 tỷ đồng. Ngày 17/12/2023, Công an TP HCM cho biết đã bắt khẩn cấp Bình để điều tra, làm rõ. Giả danh cán bộ tỉnh đoàn để lừa hơn 9 tỷ đồng của bạn học cũ: Nguyễn Thành Nam (SN 1997, trú Đức Thọ, Hà Tĩnh) lợi dụng việc mình từng làm lớp trưởng cấp 3 với anh Trần Thanh T. (ở Nghệ An), nên mỗi khi gặp T., Nam giả danh mình là chuyên viên và Phó Trưởng ban tổ chức kiểm tra Tỉnh đoàn. Khi thấy T. đã tin mình, Nam liền ngỏ ý vay tiền của anh T. để chạy lên chức cho bản thân. Nam còn lừa vay tiền của T. để chạy chức vụ cho một số cán bộ để sau này được tạo điều kiện trong công việc. Với những chiêu trò trên, Nguyễn Thành Nam đã lừa đảo chiếm đoạt của anh T. số tiền hơn 9,4 tỷ đồng. Ngày 20/11, Nam bị Công an Nghệ An giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Giả danh công an tỉnh để lừa đảo chiếm đoạt 7 tỷ đồng: Khoảng tháng 4/2023, Lê Thừa Sơn (48 tuổi, thường trú huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) vào Đà Nẵng chơi và có quen biết với chị Nh. và chị H. Để tạo niềm tin, Sơn “nổ” mình là cán bộ của Công an tỉnh Thanh Hóa, có nhiều mối quan hệ với cấp trên và có thể xử lý được mọi việc liên quan đến chạy án và làm giấy tờ đất. Sơn đưa ra giấy Chứng minh Công an Nhân dân giả mang tên của mình, đồng thời dùng biển số xanh giả gắn vào ô tô cá nhân. Do tin tưởng Sơn là “Công an thật” nên 2 nạn nhân đã đưa cho Sơn số tiền 7 tỷ đồng để lo công việc. Đầu tháng 11/2023, Sơn bị Công an Đà Nẵng bắt. Giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng: Nguyễn Hữu Thạnh (SN 1991, quê tỉnh Quảng Nam) đóng giả là Công an, đồng thời làm giả các loại giấy tờ, con dấu của các cơ quan chức năng để nạn nhân tin tưởng. Thạnh lên mạng tìm kiếm, nghiên cứu phương thức, cách thức làm thủ tục đưa người đi lao động, định cư và học tập ở nước ngoài. Để nạn nhân tin tưởng hơn, Thạnh mở Văn phòng Luật sư di trú SGM (đăng ký địa chỉ trên đường Tạ Mỹ Duật, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Tuy nhiên, đây chỉ là “bình phong” nhằm che mắt lực lượng chức năng. Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 10/2022 đến tháng 11/2023, Nguyễn Hữu Thạnh đã lừa 17 bị hại với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng. Ngày 2/11, Thạnh bị Công an Đà Nẵng bắt. Giả danh cán bộ Thanh tra Chính phủ, lừa 10 tỷ đồng: Phạm Thái Mai Hương (40 tuổi, ngụ TP HCM) tự giới thiệu là cán bộ công tác tại Thanh tra Chính phủ, có quan hệ quen biết nhiều cơ quan trung ương và công an nên có thể "lo lót", can thiệp được các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nếu nạn nhân muốn lấy lại được tài sản thì phải đưa cho Hương một số tiền. Sau khi nạn nhân tin tưởng, đưa tiền thì Hương chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Với thủ đoạn như trên, Hương đã chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng. Đầu tháng 11/2023, Hương bị Công an TP HCM bắt khẩn cấp. Giả danh cán bộ địa chính để lừa đảo gần 800 triệu đồng: Trần Văn Dũng (SN 1985, trú tại thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) thường tự giới thiệu bản thân là cán bộ địa chính, cán bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang có thể làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chuyển đổi quyền sử dụng đất lừa gần 800 triệu đồng của nhiều người dân trên địa bàn huyện Hiệp Hòa. Ngày 21/9, Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Văn Dũng. Giả danh công an lừa đảo 16 tỷ đồng: Do mắc nợ và cần tiền chi tiêu, Nguyễn Văn Quảng (SN 1996, quê Bắc Giang) đã mạo danh là cán bộ của Bộ Công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Quá trình lừa đảo, Quảng lợi dụng quan hệ quen biết với Hoàng Thúy Lường (SN 1981) và một số bị hại khác, rồi dụ dỗ Lường đưa tiền cho Quảng với lý do là cần tiền lo công việc. Bước đầu, cơ quan công an xác định đối tượng Nguyễn Văn Quảng đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người số tiền khoảng 16 tỷ đồng. Tháng 9/2023, Công an tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Quảng. Giả danh công an huyện, lừa đảo gần trăm triệu đồng: Do nợ nần Lê Thanh Hưng (29 tuổi, trú xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) đã giả danh cán bộ công an, lên mạng xã hội tiếp cận, làm quen, tán tỉnh các phụ nữ nhẹ dạ cả tin, hỏi vay tiền rồi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bị hại. Để thực hiện hành vi phạm tội, Lê Thanh Hưng mua một bộ trang phục Công an nhân dân mặc và chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội bằng các tài khoản cá nhân của mình để tạo niềm tin. Một người phụ nữ đã bị lừa gần 100 triệu đồng. Tháng 8/2023, Hưng bị Công an Thanh Hóa bắt giữ. Giả danh cán bộ nhà nước để lừa đảo gần 10 tỷ đồng: Mạc Đăng Thanh (SN 1992, trú tại xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) đã giả danh cán bộ thuộc một Tổng cục của Bộ Quốc phòng và Thanh tra Bộ Quốc phòng rồi được chuyển sang làm Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng thời cũng giả danh là Phó Giám đốc Công ty TNHH TM&DV Huy Hoàng (có trụ sở tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng của một số công ty, cá nhân dưới hình thức "chạy xin việc", "chạy dự án", "chạy án"... Tháng 8/2023, Thanh bị Công an Bắc Giang bắt, khám xét nơi làm việc. >>> Xem thêm video: Giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo. Nguồn: VTV 24.

Giả danh cán bộ thuộc Bộ Công an, lừa đảo hơn 9 tỷ đồng: Năm 2018, Nguyễn Phương Bình (SN 1981, ngụ tỉnh Đồng Tháp) quen biết chị P. (ngụ quận 5, TP HCM) và tự giới thiệu là cán bộ công an, hiện đang công tác tại Bộ Công an và đứng tên thành lập Công ty TNHH MTV Phát Tài (phường 3, quận 6). Để tạo niềm tin, Bình nhiều lần cho chị P. xem một số công cụ hỗ trợ của ngành công an như còng số 8... rồi bịa ra nhiều chuyện hỏi vay tiền chị P. Do tin tưởng, chị P. nhiều lần chuyển cho Bình tổng cộng hơn 9 tỷ đồng. Ngày 17/12/2023, Công an TP HCM cho biết đã bắt khẩn cấp Bình để điều tra, làm rõ. Giả danh cán bộ tỉnh đoàn để lừa hơn 9 tỷ đồng của bạn học cũ: Nguyễn Thành Nam (SN 1997, trú Đức Thọ, Hà Tĩnh) lợi dụng việc mình từng làm lớp trưởng cấp 3 với anh Trần Thanh T. (ở Nghệ An), nên mỗi khi gặp T., Nam giả danh mình là chuyên viên và Phó Trưởng ban tổ chức kiểm tra Tỉnh đoàn. Khi thấy T. đã tin mình, Nam liền ngỏ ý vay tiền của anh T. để chạy lên chức cho bản thân. Nam còn lừa vay tiền của T. để chạy chức vụ cho một số cán bộ để sau này được tạo điều kiện trong công việc. Với những chiêu trò trên, Nguyễn Thành Nam đã lừa đảo chiếm đoạt của anh T. số tiền hơn 9,4 tỷ đồng. Ngày 20/11, Nam bị Công an Nghệ An giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Giả danh công an tỉnh để lừa đảo chiếm đoạt 7 tỷ đồng: Khoảng tháng 4/2023, Lê Thừa Sơn (48 tuổi, thường trú huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) vào Đà Nẵng chơi và có quen biết với chị Nh. và chị H. Để tạo niềm tin, Sơn “nổ” mình là cán bộ của Công an tỉnh Thanh Hóa, có nhiều mối quan hệ với cấp trên và có thể xử lý được mọi việc liên quan đến chạy án và làm giấy tờ đất. Sơn đưa ra giấy Chứng minh Công an Nhân dân giả mang tên của mình, đồng thời dùng biển số xanh giả gắn vào ô tô cá nhân. Do tin tưởng Sơn là “Công an thật” nên 2 nạn nhân đã đưa cho Sơn số tiền 7 tỷ đồng để lo công việc. Đầu tháng 11/2023, Sơn bị Công an Đà Nẵng bắt. Giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng: Nguyễn Hữu Thạnh (SN 1991, quê tỉnh Quảng Nam) đóng giả là Công an, đồng thời làm giả các loại giấy tờ, con dấu của các cơ quan chức năng để nạn nhân tin tưởng. Thạnh lên mạng tìm kiếm, nghiên cứu phương thức, cách thức làm thủ tục đưa người đi lao động, định cư và học tập ở nước ngoài. Để nạn nhân tin tưởng hơn, Thạnh mở Văn phòng Luật sư di trú SGM (đăng ký địa chỉ trên đường Tạ Mỹ Duật, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Tuy nhiên, đây chỉ là “bình phong” nhằm che mắt lực lượng chức năng. Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 10/2022 đến tháng 11/2023, Nguyễn Hữu Thạnh đã lừa 17 bị hại với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng. Ngày 2/11, Thạnh bị Công an Đà Nẵng bắt. Giả danh cán bộ Thanh tra Chính phủ, lừa 10 tỷ đồng: Phạm Thái Mai Hương (40 tuổi, ngụ TP HCM) tự giới thiệu là cán bộ công tác tại Thanh tra Chính phủ, có quan hệ quen biết nhiều cơ quan trung ương và công an nên có thể "lo lót", can thiệp được các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nếu nạn nhân muốn lấy lại được tài sản thì phải đưa cho Hương một số tiền. Sau khi nạn nhân tin tưởng, đưa tiền thì Hương chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Với thủ đoạn như trên, Hương đã chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng. Đầu tháng 11/2023, Hương bị Công an TP HCM bắt khẩn cấp. Giả danh cán bộ địa chính để lừa đảo gần 800 triệu đồng: Trần Văn Dũng (SN 1985, trú tại thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) thường tự giới thiệu bản thân là cán bộ địa chính, cán bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang có thể làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chuyển đổi quyền sử dụng đất lừa gần 800 triệu đồng của nhiều người dân trên địa bàn huyện Hiệp Hòa. Ngày 21/9, Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Văn Dũng. Giả danh công an lừa đảo 16 tỷ đồng: Do mắc nợ và cần tiền chi tiêu, Nguyễn Văn Quảng (SN 1996, quê Bắc Giang) đã mạo danh là cán bộ của Bộ Công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Quá trình lừa đảo, Quảng lợi dụng quan hệ quen biết với Hoàng Thúy Lường (SN 1981) và một số bị hại khác, rồi dụ dỗ Lường đưa tiền cho Quảng với lý do là cần tiền lo công việc. Bước đầu, cơ quan công an xác định đối tượng Nguyễn Văn Quảng đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người số tiền khoảng 16 tỷ đồng. Tháng 9/2023, Công an tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Quảng. Giả danh công an huyện, lừa đảo gần trăm triệu đồng: Do nợ nần Lê Thanh Hưng (29 tuổi, trú xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) đã giả danh cán bộ công an, lên mạng xã hội tiếp cận, làm quen, tán tỉnh các phụ nữ nhẹ dạ cả tin, hỏi vay tiền rồi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bị hại. Để thực hiện hành vi phạm tội, Lê Thanh Hưng mua một bộ trang phục Công an nhân dân mặc và chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội bằng các tài khoản cá nhân của mình để tạo niềm tin. Một người phụ nữ đã bị lừa gần 100 triệu đồng. Tháng 8/2023, Hưng bị Công an Thanh Hóa bắt giữ. Giả danh cán bộ nhà nước để lừa đảo gần 10 tỷ đồng: Mạc Đăng Thanh (SN 1992, trú tại xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) đã giả danh cán bộ thuộc một Tổng cục của Bộ Quốc phòng và Thanh tra Bộ Quốc phòng rồi được chuyển sang làm Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng thời cũng giả danh là Phó Giám đốc Công ty TNHH TM&DV Huy Hoàng (có trụ sở tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng của một số công ty, cá nhân dưới hình thức "chạy xin việc", "chạy dự án", "chạy án"... Tháng 8/2023, Thanh bị Công an Bắc Giang bắt, khám xét nơi làm việc. >>> Xem thêm video: Giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo. Nguồn: VTV 24.