Mẹ dìm chết con ở Lâm Đồng: Giật mình loạt án từ trầm cảm

Mẹ mắc bệnh trầm cảm dìm chết con: Sáng 18/11, do bực tức con trai khóc không chịu ngủ nên chị L.H.T. (24 tuổi, trú tại phường Lộc Phát, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) đã bế cháu L.T.Đ. (9 tháng tuổi) vào nhà tắm dìm trong xô nước. Đến lúc không còn nghe cháu Đ. khóc, chị T. nói với em trai mình cùng ra xem thì phát hiện cháu bé đã tử vong. Vợ chồng chị T. có 2 người con, cháu Đ. là con thứ hai. Hiện, chồng chị T. đang đi làm ăn xa, còn chị T. ở nhà nuôi 2 con nhỏ và sống cùng với em trai ruột. Bản thân chị T. bị bệnh trầm cảm hơn 2 năm nay và thường xuyên phải điều trị ở TP.HCM. Ngày 17/11, chị T. vừa điều trị bệnh trầm cảm từ TP.HCM về thì xảy ra sự việc đau lòng này. Người phụ nữ nhảy lầu vì trầm cảm xác không còn nguyên vẹn: Ngày 13/11, Công an TP HCM cho biết, nguyên nhân vụ thi thể người phụ nữ không còn nguyên vẹn, được phát hiện trong chung cư Hoàng Anh Thanh Bình, phường Tân Hưng, quận 7. Công an xác định thi thể không có dấu hiệu bị xâm hại, không có dấu hiệu bị tác động gây ra án mạng. Nạn nhân tự tử chứ không phải là vụ án mạng. Làm việc với cơ quan Công an, chị N.T.T (là em ruột nạn nhân) cùng sống chung với chị ở chung cư cho biết, chị T. mắc bệnh trầm cảm từ năm 2013 đến nay, đã đi khám và điều trị tại nhiều bệnh viện tâm thần, gần đây có nhiều biểu hiện nặng hơn và có ý định tự tử đến ngày 8/11 thì xảy ra vụ việc trên. Mẹ trầm cảm sát hại con rồi tìm cách tự tử: Ngày 7/10, Nguyễn Thị Thúy Hằng (32 tuổi) ôm con ruột là NQA (3 tuổi) đến thuê nhà nghỉ trên đường 6A (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM). Hằng khai rằng bản thân lâm vào túng quẫn, trầm cảm do con bị bệnh hiểm nghèo, không có khả năng chữa trị. Trong lúc tuyệt vọng, tại nhà nghỉ, Hằng nảy sinh ý định giết con rồi chết theo. Nhận phòng xong, Hằng dùng dây sạc điện thoại sát hại con. Sáng hôm sau, Hằng ra kênh Tàu Hủ để tự tử nhưng không thực hiện được. Tiếp đó, người này đến cầu Sài Gòn và một chung cư ở khu dân cư Trung Sơn định tự vẫn nhưng sau đó đến công an đầu thú. Nam sinh tử vong tại quận 9 do trầm cảm: Ngày 23/7, một nam sinh T.B.Kh (SN 1998, quê Đắk Lắk), sinh viên năm cuối trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM tử vong tại đường D2, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9. Theo lời khai các nhân chứng, có hai người dân thấy Kh. ngồi một mình. Kiểm tra camera nhà dân gần đó, lực lượng chức năng ghi nhận Kh. chỉ đi một mình. Khám nghiệm hiện trường cho thấy có vết máu ở tay trái của Kh. và ở phía bên ngực phải là nơi dao đâm. Cơ thể Kh. không có dấu hiệu bị tấn công. Thông tin ban đầu, nam sinh này có dấu hiệu bị trầm cảm. Cháu trai trầm cảm chém bà ngoại tử vong vì tưởng cây chuối: Ngày 1/4, người dân thấy Nguyễn Minh Cường (25 tuổi, ngụ huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) cầm dao đuổi theo bà Ngô Thị G. (64 tuổi, ngụ huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh). Đuổi được khoảng 70m thì Cường bắt kịp bà G. ở sân bóng đá rồi chém bà tử vong tại chỗ. Gia đình cho biết Cường thường xuyên chơi game online. Cường có dấu hiệu trầm cảm, sinh hoạt và phát ngôn trong gia đình bất thường, Cường là sinh viên của một trường Đại học ở Bình Dương. Cường khai, tưởng bà là cây chuối nên đuổi theo cây chuối và chém đứt cây chuối. >>> Xem thêm video: Cha có dấu hiệu trầm cảm, giết con và tự tử. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

