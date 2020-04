MB Bank lại bị tố không thực hiện hợp đồng bảo lãnh

(Kiến Thức) -Liên danh nhà thầu Kumho – Huyndai vừa có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cùng loạt tổ chức khác đề nghị phân xử vụ việc liên quan đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội – Chi nhánh An Phú.

MB Bank chậm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh



Theo phản ánh của Liên danh nhà thầu Kumho – Huyndai, ngày 11/10/2016, Liên danh này là nhà thầu chính và Công ty Cổ phần đầu tư PACIFIC là nhà thầu phụ đã ký kết Hợp đồng thầu phụ số LTRS/SUB/009 và các Phụ lục đính kèm. Theo đó, Kumho – Huyndai đã giao cho PACIFIC là nhà thầu phụ thực hiện công việc thi công Dự án tuyến Lộ Tẻ-Rạch Sỏi (Đoạn Km34+396 đến Km44+500).

Để thực hiện hợp đồng nêu trên, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội – Chi nhánh An Phú đã phát hành thư Bảo lãnh hoàn trả tạm ứng ngày 16/11/2016, với số tiền được bảo lãnh là 61,5 tỷ đồng cho Kumho – Huyndai và sau đó bảo lãnh được sửa đổi lần thứ 5 ngày 29/07/2019, điều chỉnh số tiền bảo lãnh giảm còn hơn 41,6 tỷ.

Liên danh nhà thầu Kumho – Huyndai nhấn mạnh: Bảo lãnh hoàn trả tạm ứng nêu trên là loại thư bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang. Theo đó, MB chi nhánh An Phú phải thực hiện thanh toán đầy đủ cho Kumho – Huyndai trong vòng 30 ngày sau khi nhận được yêu cầu bằng văn bản của Kumho – Huyndai mà không có quyền phản đối hoặc thắc mắc về số tiền được yêu cầu, tìm hiểu lý do, hoàn cảnh, hay tính xác thực của bất kỳ yêu cầu nào do Kumho – Huyndai đưa ra.

Tin tưởng vào Bảo lãnh hoàn trả tạm ứng nêu trên, Kumho – Huyndai đã thanh toán cho PACIFIC các số tiền tạm ứng tương ứng và cho phép PACIFIC được thực hiện Hợp Đồng Thầu Phụ.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Hợp Đồng Thầu Phụ, PACIFIC đã liên tục vi phạm tiến độ thực hiện hợp đồng và các cam kết của mình theo hợp đồng.

“Vấn đề này được thể hiện rõ trong các biên bản làm việc, biên bản xác nhận và các thư từ trao đổi giữa Kumho – Huyndai và PACIFIC”, Liên danh nhà thầu Kumho – Huyndai cho biết.

Bởi vậy, không còn cách nào khác, tháng 1/2019 đến nay, liên danh này đã liên tục gửi MB các yêu cầu thanh toán để đề nghị MB thanh toán khoản tiền bảo lãnh là hơn 38,1 tỷ đồng theo Bảo lãnh hoàn trả tạm ứng.

“Tuy nhiên, điều hết sức ngạc nhiên và thất vọng đó là sau khi nhận được các công văn yêu cầu thanh toán của Kumho – Huyndai, cho đến thời điểm hiện tại, MB vẫn không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo cam kết của mình tại Bảo lãnh hoàn trả tạm ứng và theo quy định của pháp luật”, liên danh nhà thầu phàn nàn.

Liên danh này cho rằng MB không những vi phạm nghĩa vụ bảo lãnh, vi phạm các cam kết mà còn vi phạm nghiêm trọng các quy định về hoạt động bảo lãnh, thế chấp.

Việc MB liên tục trì hoãn thanh toán và cố tình vi phạm các cam kết của mình trong Bảo lãnh hoàn trả tạm ứng đã khiến cho Kumho – Huyndai gặp rất nhiều khó khăn trong việc cân đối nguồn tài chính để khắc phục những vi phạm của PACIFIC, do đó dự án bị ngưng trệ, không đạt được tiến độ mà các cơ quan có thẩm quyền đã đề ra.

Chi nhánh Ngân hàngMB Bank (ảnh minh họa)

Trên thực tế, Dự án thi công tuyến Lộ Tẻ-Rạch Sỏi hiện nay đã bước vào giai đoạn cuối. Là một dự án giao thông quan trọng tầm quốc gia, là tuyến đường huyết mạch có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của vùng đồng bằng sông Cửu Long, việc đảm bảo tiến độ thực hiện Dự Án có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Chưa kể đến việc, Dự án thi công tuyến Lộ Tẻ-Rạch Sỏi còn là dự án sử dụng vốn ODA từ Hàn Quốc và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam, với nhà thầu chính Kumho – Huyndai, là liên danh của các công ty, tập đoàn lớn hàng đầu của Hàn Quốc.

Chính vì vậy, để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Kumho – Huyndai, liên danh này đề nghị các cơ quan xem xét và tiến hành điều tra, thanh tra, xác minh khẩn cấp nhằm xử lý thích đáng vụ việc, yêu cầu MB thanh toán cho liên danh này số tiền theo Bảo lãnh hoàn trả tạm ứng là trên 38,1 tỷ đồng, tiền lãi quá hạn tính đến ngày 27/02/2020 là 4,4 tỷ đồng, các khoản tiền phạt, bồi thường các thiệt hại thực tế liên quan (nếu có) đồng thời công bố rộng rãi với công luận.

MB Bank có cố tình không thực hiện trách nhiệm bảo lãnh?

Ngày 15/4, Ngân hàng MB Bank chi nhánh An Phú đã có phản hồi yêu cầu thanh toán của liên danh nhà thầu Kumho – Huyndai.

MB Bank chi nhánh An Phú khẳng định không từ chối trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh tạm ứng. Tuy nhiên, đơn vị này cho rằng liên danh đã không hợp tác để giải quyết vụ việc này, đưa ra các lý do hết sức vô lý và cố tình không làm rõ giá trị nghĩa vụ hoàn tạm ứng của bên được bảo lãnh phải thực hiện, dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền lợi hợp pháp của MB.

Ngoài ra, MB Bank chi nhánh An Phú cho biết: Tại Thư bảo lãnh hoàn trả tạm ứng, các bên đã thỏa thuận bảo lãnh này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo pháp luật Việt Nam. Dẫn thông tư 07/2015 của Ngân hàng Nhà nước, MB Bank chi nhánh An Phú cho biết thông tư này quy định nghĩa vụ được bảo lãnh là nghĩa vụ tài chính hợp pháp. Tuy nhiên, việc liên danh Kumho – Huyndai không làm rõ giá trị nghĩa vụ hoàn tạm ứng của bên được bảo lãnh phải thực hiện, nên MB Bank chưa thể xác định được tính hợp pháp, hợp lý của nghĩa vụ được bảo lãnh.

Đồng thời, khoản 3 điều 339 Bộ Luật dân sự quy định: Bên bảo lãnh không phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trong trường hợp bên nhận bảo lãnh có thể bù trừ nghĩa vụ với bên được bảo lãnh. MB Bank chi nhánh An Phú còn cho rằng việc Kumho – Huyndai vi phạm trong việc nghiệm thu, thanh toán đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của MB trong việc nhận thế chấp tài sản bảo đảm là quyền đòi nợ của nhà thầu phụ.

Do đó, MB Bank chi nhánh An Phú quyết định tạm thời chưa thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh hoàn trả tạm ứng này.

Tuy nhiên, liên danh nhà thầu Kumho – Huyndai không đồng tình với các quan điểm trên của MB Bank chi nhánh An Phú.

Đại diện Ủy quyền của liên danh này, Công ty TNHH Luật Bizlink cho rằng: Bảo lãnh hoàn trả tạm ứng nêu trên là loại thư bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang. Quy định rõ MB cam kết vô điều kiện và không hủy ngang thanh toán cho Kumho – Huyndai khi liên danh này có yêu cầu, bất kỳ hoặc các khoản tiền không vượt quá số tiền được bảo lãnh. Như vậy, theo quy định trên, MB đã cam kết với Kumho – Huyndai sẽ thanh toán vô điều kiện cho liên danh này trong mọi trường hợp khi nhận được yêu cầu thực hiện bằng văn bản từ Kumho – Huyndai.