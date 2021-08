Máy móc, thiết bị cào rách hầm Kim Liên để sửa chữa

Đêm 4/8, khoảng 15 công nhân làm nhiệm vụ sửa chữa một làn đường hầm Kim Liên (hướng Đại Cồ Việt đi Xã Đàn). Các phương tiện dừng lưu thông qua hầm Kim Liên theo hướng Đại Cồ Việt đi Xã Đàn để phục vụ việc thi công, sửa chữa từ ngày 4/8 đến 14/8 (giai đoạn một). Một công nhân cho biết: "Công việc của chúng tôi bắt đầu từ 21h và kết thúc vào lúc 5h sáng ngày hôm sau. Hôm nay có khoảng 15 công nhân tham gia việc sửa chữa tại hầm Kim Liên". Theo ghi nhận, lúc 21h40 cùng ngày, các công nhân huy động một máy đục bê tông để đào vào các hố ga dưới làn đường hầm Kim Liên. Các công nhân khác chia làm các tốp nhỏ 2 người dùng bê tông để chít vào các điểm bị hư hỏng, tại kẽ hở khe co giãn. Theo Sở Giao thông vận tải Hà Nội, các nhà thầu sẽ cào bóc toàn bộ lớp bê tông nhựa mặt đường đã xuống cấp và bị ảnh hưởng của nước thấm qua khe nứt. Đồng thời, đơn vị thi công sẽ sửa chữa, xử lý vết nứt đáy hầm; sửa chữa khe co giãn và những vết nứt thành hầm; xử lý chống thấm; thảm lại bê tông nhựa, hệ thống chiếu sáng. Việc tu sửa sẽ được thực hiện trong 30 ngày, trong đó, chiều từ Đại Cồ Việt đi Xã Đàn thi công trong 10 ngày, chiều ngược lại thi công trong 20 ngày. Đại diện đơn vị thi công tại công trường cho biết, công tác thi công phải đảm bảo các yếu tố phòng, chống dịch, ngoài việc kiểm tra thân nhiệt thường xuyên, yêu cầu công nhân tuân thủ đeo khẩu trang, đơn vị thi công chia ca làm việc và đảm bảo khoảng cách an toàn. Các công nhân đang tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống thấm nước bên hông hầm Kim Liên. Sau khi hoàn thành chống thấm nước phần hông sẽ tiến hành tiếp việc sửa chữa, bảo dưỡng chống thấm nước phần mặt đường. Việc làm này khó, mất nhiều công đoạn nhất. "Việc sửa chữa, bảo dưỡng tại hầm Kim Liên theo quy trình, thời hạn. Để đảm bảo an toàn giao thông và phòng, chống dịch, hiện tại chúng tôi chỉ thi công vào ban đêm..." - đại diện đơn vị thi công công trình cho biết. Các công nhân tích cực làm việc để kịp tiến độ. Nguyên nhân tu sửa hầm Kim Liên là xuất hiện tình trạng nước mặt thẩm thấu qua các khe co giãn; vết nứt thành đáy hầm bê tông cốt thép gia tăng theo thời gian, làm hỏng kết cấu mặt đường bê tông, gây mất an toàn giao thông. Giai đoạn 1: Việc thi công sửa chữa hầm Kim Liên diễn ra ở hướng Đại Cồ Việt đi Xã Đàn, thực hiện phương án cấm tất cả phương tiện lưu thông qua hầm Kim Liên theo hướng Đại Cồ Việt đi Xã Đàn để phục vụ thi công, bắt đầu từ ngày 4/8 đến 14/8/2021. Trong thời gian đóng cửa hầm, phương tiện được hướng dẫn đi theo hướng: đi bên trên hầm (nút giao Đại Cồ Việt - Giải Phóng - Xã Đàn) theo đường Đại Cồ Việt, Xã Đàn để đảm bảo hành trình giao thông. Trong thời gian này, chiều đường đối diện hướng Xã Đàn đi Đại Cồ Việt qua hầm Kim Liên, phương tiện lưu thông bình thường. Giai đoạn 2: Cấm tất cả phương tiện lưu thông từ Xã Đàn đi Đại Cồ Việt để phục vụ thi công sửa chữa chiều ngược lại. Thời gian cấm từ ngày 15/8 đến 5/9/2021. Trong thời gian cấm, Sở GTVT phân luồng cho phương tiện giao thông đi bên trên hầm theo đường Xã Đàn, Đào Duy Anh để đảm bảo an toàn giao thông. Với hướng phương tiện từ Đại Cồ Việt đi Xã Đàn qua hầm Kim Liên, do chiều này đã sửa chữa xong nên phương tiện lưu thông bình thường. >>>> Xem thêm video: Hà Nội: Bắt đầu cấm một chiều lưu thông qua hầm Kim Liên. Nguồn: ANTV.

