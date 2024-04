Máy bay không người lái hoạt động không phép có thể bị thu giữ

Tại phiên họp chuyên đề pháp luật, chiều 1/4, về Dự án Luật Phòng không nhân dân, lần đầu được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.

Đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo Luật, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh việc xây dựng và ban hành luật này rất cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, tình trạng vi phạm pháp luật của các tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ diễn ra ngày càng gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa đến quốc phòng, an ninh và an toàn, an ninh hàng không.