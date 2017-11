Mâu thuẫn đất đai, thanh niên chém mẹ và em gái nhập viện

(Kiến Thức) - Do mâu thuẫn trong chuyện đất đai, Hợi đã dùng hung khí chém mẹ và em gái nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.

Công an huyện Thanh Trì (TP Hà Nội) đang tạm giữ Hoàng Đình Hợi (SN 1983, trú tại xã Ngọc Hồi) để làm rõ việc chém mẹ và em gái.



Liên quan đến vụ việc, ngày 7/11, lãnh đạo Công an xã Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì) cho biết, nạn nhân là bà Nguyễn Thị T. (SN 1956, mẹ của Hợi) và em gái Hợi là tên H.. Cả hai nạn nhân hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo lãnh đạo Công an xã Ngọc Hồi, nguyên nhân ban đầu khiến Hợi chém mẹ và em gái là do mâu thuẫn đất đai. Thời gian gần đây, Hợi biết được việc mẹ chia đất cho hai em gái mà chưa chia cho mình nên xảy ra cãi vã. Đỉnh điểm, tối ngày 3/11, Hợi và mẹ cãi nhau, chị H. nghe thấy đã sang can ngăn nhưng bị Hợi cầm dao chém khiến cả bà T. và chị H. thương tích.

Người dân đã đưa hai nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Hợi thì bị công an bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.