Mật phục xuyên đêm bắt giữ 2 tàu “cát tặc” trên sông Hồng

Ngày 26/9, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng các cơ quan chức năng thuộc Bộ Công an và Công an huyện Phúc Thọ để bắt giữ 2 tàu hút trộm cát trên sông Hồng.

Cảnh sát bắt quả tang tàu đang hút cát trái phép từ lòng sông Hồng.

Cụ thể, hồi 21h15 ngày 25/9, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) chủ trì phối hợp với Cục CSGT (Bộ Công an), Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế ma túy (Công an huyện Phúc Thọ) trinh sát, mật phục trên sông Hồng tại địa phận xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ.

Quá trình mật phục, phát hiện, bắt giữ 1 tàu gắn số kiểm soát VR070336XX đang hút cát từ lòng sông Hồng bơm sang khoang chứa hàng cho tàu gắn số đăng ký VP - 19XX. Kiểm tra trên tàu hút gắn biển kiểm soát VR070336XX có 3 người và trên tàu VP - 19XX có 2 người. Tại thời điểm kiểm tra, những người có mặt trên 2 tàu nêu trên không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản và giấy tờ liên quan đến phương tiện...

Cảnh sát làm việc với những người mặt trên tàu hút cát.

Lực lượng chức năng phát hiện trong khoang chứa hàng của tàu VP - 19XX có khoảng 200m3 cát. Tổ công tác đã lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật và đưa 2 phương tiện về nơi tạm giữ để xác minh, xử lý.