Mất an toàn giao thông khi thi công QL19: Cần chế tài mạnh hơn!

Ngày 22/2, Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 (trước là Chi Cục Quản lý đường bộ III.4) tiếp tục có văn bản đề nghị Ban quản lý dự án 2 (Bộ Giao thông Vận tải) chỉ đạo các nhà thầu phải đảm bảo an toàn giao thông khi thi công dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên ( dự án Nâng cấp Quốc lộ 19 ).

Thi công thiếu biện pháp an toàn tại đoạn xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Vị trí do nhà thầu là Công ty Trung Nam 18 E&C đảm nhiệm

Cụ thể, ổ gà phát sinh nhiều tại các lý trình Km52+100, Km59+200-Km59+400, Km61-Km67, KmKm137-Km138; Km139+300-Km141+300; Km143+500-Km148; Km195-Km198... Cụ thể, ổ gà phát sinh nhiều tại các lý trình Km52+100, Km59+200-Km59+400, Km61-Km67, KmKm137-Km138; Km139+300-Km141+300; Km143+500-Km148; Km195-Km198...

Tại Cầu Ba La phát sinh ổ gà mặt cầu và khe co giãn trụ T5 bị sụp lún, vỡ bê tông; các đoạn thi công nền đường thiếu rào chắn, thiếu biển báo, không bố trí đèn cảnh báo vào ban đêm tại các đầu vệt đào nền đường; các đoạn thi công đào nền đường có bố trí cọc tiêu, dây văng nhưng thưa và không chắc chắn, thường hay ngã đổ như Km136-Km137+500(T); Km136+500-Km138(P); Km196+800-Km198(T); Km197-Km199+800(P); Km202+600-Km203+500(T)...

Hiện trường vụ TNGT giữa xe máy và xe lu thi công QL19 đoạn qua huyện Mang Yang làm 1 người chết.

Các vị trí thi công cống ngang đường không bù phụ cấp phối đá dăm, gây nguy hiểm, mất ATGT: Km139+700, Km142+800, Km146+200... đường vào các cầu tạm chưa được bù phụ êm thuận như cầu Tà Ly, Cầu Lệ Cần, Cầu Vàng. Các vị trí thi công cống ngang đường không bù phụ cấp phối đá dăm, gây nguy hiểm, mất ATGT: Km139+700, Km142+800, Km146+200... đường vào các cầu tạm chưa được bù phụ êm thuận như cầu Tà Ly, Cầu Lệ Cần, Cầu Vàng.

Để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện đi lại được thông suốt trên tuyến Quốc lộ 19 qua địa bàn tỉnh Gia Lai và Bình Định, Văn phòng Quản lý đường bộ III.4-Khu Quản lý đường bộ III, đề nghị Ban Quản lý dự án 2 (Chủ đầu tư) tăng cường chỉ đạo các nhà thầu thi công trên Quốc lộ 19 kiểm tra xử lý các vị trí bong tróc, ổ gà, sình lún, một số đoạn thi công không có cọc tiêu hoặc có cọc tiêu nhưng thiếu dây văng gây mất an toàn giao thông, các cống ngang, đường vào các cầu tạm chưa được bù phụ êm thuận mặt đường gây mất an toàn giao thông.

Hiện trường vụ TNGT ngày 15/12 / 2022 khiến một cô giáo tử vong, đến nay Công an huyện Tây Sơn ( Bình Định) vẫn đang điều tra để xác định nguyên nhân

Văn phòng Ban Quản lý đường bộ III.4 đề nghị Ban Quản lý dự án 2 chỉ đạo nhà thầu thi công nghiêm túc thực hiện; yêu cầu các đơn vị thi công tăng cường đảm bảo an toàn giao thông. Văn phòng Ban Quản lý đường bộ III.4đề nghị Ban Quản lý dự án 2 chỉ đạo nhà thầu thi công nghiêm túc thực hiện; yêu cầu các đơn vị thi công tăng cường đảm bảo an toàn giao thông.

Thời gian khắc phục các tồn tại nêu trên trước ngày 28/2/2023 và Ban Quản lý dự án đã 2 có văn bản, hình ảnh báo cáo khối lượng thực hiện gửi Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 tổng hợp, báo cáo.

Theo các văn bản chỉ đạo (ngày 31/10 và 22/11/2022) của Chi Cục Quản lý đường bộ III.4, nếu Ban Quản lý dự án 2 triển khai thi công gây mất an toàn, gây tai nạn giao thông thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trường hợp Ban Quản lý dự án 2 không quyết liệt chỉ đạo nhà thầu khắc phục các tồn tại, đơn vị sẽ thu hồi giấy phép thi công đã cấp và báo cáo lên cấp trên xem xét trách nhiệm.